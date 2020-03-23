يأتي ذلك مع عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعات لمناقشة إمكانية فرض قيود أكثر صرامة على الجمهور بينما قال وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان اليوم إن الحكومة تعتزم تشديد القيود.

وأضاف إردان "سنتحرك تدريجيا نحو فرض حظر، وسيُطلب من مئات الآلاف من الأشخاص عدم الذهاب إلى العمل.

وتعتزم إسرائيل تمديد التوقيت الشتوى لمدة شهر على خلفية استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد بإسرائيل، وقال وزير الصحة الإسرائيلى يعقوب ليتسمان مساء أمس الأحد، إن الحكومة الاسرائيلية تدرس تأخير العمل بالتوقيت الصيفي لحث المواطنين على التقليل من خروجهم للشوارع، موضحاً خلال مقابلة مع القناة الثانية أن  وزير الداخلية ارييه أدرعي يعمل على تحقيق هذه الخطوة بهدف التقليل من خروج المواطنين خارج منازلهم والتقليل من عدد الإصابات بالفيروس.