رام الله (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 1238 مصابا، بينهم 24 بحالة خطيرة، و24 مصابا حالتهم متوسطة، وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن شخصا، لقي حتفه نتيجة الفيروس ، ويبلغ من العمر 88 عامًا، وقد تعافى حتى الآن 37 شخصًا.

يأتي ذلك مع عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعات لمناقشة إمكانية فرض قيود أكثر صرامة على الجمهور بينما قال وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان اليوم إن الحكومة تعتزم تشديد القيود. وأضاف إردان "سنتحرك تدريجيا نحو فرض حظر، وسيُطلب من مئات الآلاف من الأشخاص عدم الذهاب إلى العمل. وتعتزم إسرائيل تمديد التوقيت الشتوى لمدة شهر على خلفية استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد بإسرائيل، وقال وزير الصحة الإسرائيلى يعقوب ليتسمان مساء أمس الأحد، إن الحكومة الاسرائيلية تدرس تأخير العمل بالتوقيت الصيفي لحث المواطنين على التقليل من خروجهم للشوارع، موضحاً خلال مقابلة مع القناة الثانية أن وزير الداخلية ارييه أدرعي يعمل على تحقيق هذه الخطوة بهدف التقليل من خروج المواطنين خارج منازلهم والتقليل من عدد الإصابات بالفيروس.

وذكرت مصادر اسرائيلية بوقت لاحق ان المستشار القضائي ماندلبيت وافق على تمديد التوقيت الشتوي شهرا حتى 1 مايو المقبل.

وشدد ليتسمان على أهمية الحفاظ على الحجر الصحي والعزل المنزلي وابتعاد الناس عن بعضهم البعض والتقليل من الاحتكاك.

وكانت صحيفة " معاريف" أوضحت أن حصيلة المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل ارتفع لـ 1071 حالة 18 منها خطرة ، كما أثر انتشار فيروس كورونا فى إسرائيل بشكل كبير على الوضع الاقتصادى، حيث أكدت بيانات رسمية ارتفاع معدلات البطالة فى إسرائيل لتصل لـ16.5 %.

فيما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه منذ مساء السبت وحتى اليوم دخل على مواقع التشغيل التابعة لوزارة العمل ومواقع أخرى حوالى 8050 عاطلًا إضافيًا عن العمل.

وأكدت الصحيفة أنه منذ تفشى وباء كورونا فى إسرائيل بلغ إجمالى العاطلين نصف مليون إسرائيلى، أى أن نسبة البطالة فى إسرائيل قد ارتفعت أربعة أضعاف ما كانت عليه الشهر الماضي، حوالي 4%، وبلغت حاليا 16.5%.