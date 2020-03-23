ارتفاع ضحايا الكحول المغشوش للوقاية من فيروس كورونا فى إيران إلى 225 شخصا

كشفت مصادر إعلامية، ارتفاع عدد قتلى تناول الكحول المغشوشة "كوقاية من فيروس كورونا" إلى 225 في 13 محافظة إيرانية.

ونقلت قناة روسيا اليوم أن هذه الحادثة تأتى بعد حوادث مماثلة وقعت خلال الشهر الجاري جراء تناول المشروبات الكحولية المغشوشة والتي راح ضحيتها عشرات الأشخاص بين قتلى وإصابات بالتسمم.

يأتى هذا فيما أعلن متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الحكومي ،اليوم، الاثنين إن عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 1812 بعد وفاة 127 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مضيفا أن إجمالي عدد المصابين في البلاد وصل إلى 23049.

وقال كيانوش جهانبور إنه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أصيب حوالي 1411 إيرانيا بالفيروس في جميع أنحاء الجمهورية الإسلامية التي تعاني من أسوأ تفش للفيروس في الشرق الأوسط.