ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الجزائر لـ230 حالة دون تسجيل وفيات

كتب أحمد صلاح العزب

أفادت قناة الحدث فى خبر عاجل لها بارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الجزائر لـ230 حالة، دون تسجيل وفيات جديدة.

من جانب آخر، أكد السفير محند صالح لعجوزى، سفير الجزائر لدى مصر، مندوبها لدى جامعة الدول العربية، أن السفارة قامت بإجلاء الجالية الجزائرية العالقين بمطار القاهرة وقطاع غزة، والذين يقدر عددهم 328 شخصا يوم الجمعة الماضى، بناء على أمر من الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون.