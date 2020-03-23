اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مارس 2020 06:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الجزائر لـ230 حالة دون تسجيل وفيات

الإثنين، 23 مارس 2020 06:22 م
ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الجزائر لـ230 حالة دون تسجيل وفيات كورونا-ارشيفية
كتب أحمد صلاح العزب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت قناة الحدث فى خبر عاجل لها بارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الجزائر لـ230 حالة، دون تسجيل وفيات جديدة.

من جانب آخر، أكد السفير محند صالح لعجوزى، سفير الجزائر لدى مصر، مندوبها لدى جامعة الدول العربية، أن السفارة قامت بإجلاء الجالية الجزائرية العالقين بمطار القاهرة وقطاع غزة، والذين يقدر عددهم 328 شخصا يوم الجمعة الماضى، بناء على أمر من الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون.

وأكد السفير الجزائرى حرص السلطات الجزائرية العليا واهتمامها البالغ على سلامة وصحة المواطنين الجزائريين واتخاذ التدابير اللازمة من أجل الحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

ودعا لعجوزى الرعايا الجزائريين إلى إعطاء المثل الأعلى من خلال الالتزام بتوصيات السلامة وتوخى الحيطة والحذر والامتثال إلى التعليمات الصادرة عن السلطات المصرية والفلسطينية فى هذا الشأن.

 

 


كورونا

الجزائر

وفيات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة