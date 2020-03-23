ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 3% وسط أحجام تداول مرتفعة

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بمشتريات للمؤسسات المحلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 16.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 540.835 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 313.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 30.3 ألف عملية لعدد 179 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 70.19% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.59%، والعرب على 5.22% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 56.52% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.47%.

ومال صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 35.6 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 29.9 مليون جنيه، 414.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 1.2 مليون جنيه، 480 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 10047 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.34% ليغلق عند مستوى 1298 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.56% ليغلق عند مستوى 11279 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 3670 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.01% ليغلق عند مستوى 904 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 4.32% ليغلق عند مستوى 1011 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 585 نقطة.

وارتفعت أسهم 131 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 19 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة.