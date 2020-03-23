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احتفال طاقم الأمن بمستشفى إسنا للحجر الصحى بتعافى 29 حالة من كورونا (فيديو)

الإثنين، 23 مارس 2020 02:38 ص
احتفال طاقم الأمن بمستشفى إسنا للحجر الصحى بتعافى 29 حالة من كورونا (فيديو) احتفال طاقم الأمن بمستشفى إسنا للحجر الصحى
الأقصر – أحمد مرعى

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تداول عدد من شباب مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، فيديو لاحتفالات طاقم وأفراد أمن مستشفى إسنا التخصصى التى تم تخصيصها من قبل وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لتصبح مستشفى للعزل والحجر الصحي للمصابين بـ"فيروس كورونا" كوفيد -19، وذلك ابتهاجاً من العاملين بالمستشفى بشفاء 29 حالة بين المعزولين من المصابين بالفيروس فى الصباح بعد التأكد من شفائهم وسلبية تحاليلهم بالكامل.

وقالت مصادر طبية بمدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، إن المستشفى استقبلت حالات متنوعة على مدار الأيام الماضية، منهم المصريين المخالطين للحالات المصابة داخل الفنادق والمراكب النيلية التى تم إكتشاف ظهور "فيروس كورونا" داخلها، وبينهم أجانب من جنسيات متنوعة، وقدم الفريق الطبى بالمستشفى مجهودات كبيرة لخدمة كافة المرضى خلال فترة الحجر الصحي داخل المستشفى على مدار الأيام الماضية، وبالفعل تعافت حوالى 29 حالة جديدة بالمستشفى مؤخراً، ويجرى إنهاء كافة اللازم لخروجهم بحالة جيدة بعد التعافى من الفيروس.

وأضافت المصادر، أنه من المقرر أن يتم توفير طواقم طبية جديدة داخل المستشفى عقب النجاح والمجهود الشاق للأطباء والتمريض داخل المستشفى على مدار الفترة الماضية، وذلك للتخفيف عنهم خلال مسيرة مكافحة المرض والتعامل مع حالات المرضى من مختلف الجنسيات حول العالم والمصريين المخالطين للحالات المصابة بعد إيجابية تحاليلهم.

وكان قد رصد "اليوم السابع" بطولة كبيرة سطرها رجال وزارة الصحة من الفرق الطبية وفرق التمريض والعاملين وأفراد الأمن والخدمات داخل مستشفى إسنا التخصصى الجديدة، أول مستشفى متخصص للعزل والحجر الصحي بمحافظة الأقصر، وذلك لاستقبال الحالات المصابة بـ"فيروس كورونا" والمشتبه فى إصابتها خلال فترة الحجر بعد إصابة مخالطيهم وغيرهم من المصريين والأجانب، والذين انطلقوا في مهمتهم على مدار الفترة الماضية بكل شجاعة ودون رفض أي طلب للتواجد داخل قلب المستشفى وخدمة الحالات من أبناء الشعب المصرى والضيوف الأجانب بكل جدية والتزام وحرفية شديدة.

 


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