اليوم السابع
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الإثنين، 23 مارس 2020 06:00 ص
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اجتماع على سكايب بين طالبان وحكومة أفغانستان ينعش الأمل فى السلام

الإثنين، 23 مارس 2020 05:00 ص
اجتماع على سكايب بين طالبان وحكومة أفغانستان ينعش الأمل فى السلام متحدث باسم طالبان
كابول (رويترز)

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قال مسؤولون إن طالبان وحكومة أفغانستان عقدتا اجتماعا عبر تطبيق سكايب، يوم الأحد، لبحث الإفراج عن السجناء مما أنعش آمال إحراز تقدم فى مسألة حالت دون تعامل الجانبين وهددت عملية السلام الوليدة فى أفغانستان.

 

وكان الخلاف قد دب بين الجانبين حول الإفراج عن السجناء فى وقت أرادت فيه الحكومة الأفغانية إفراجا مرحليا ومشروطا بينما أرادت طالبان الإفراج عن جميع السجناء دفعة واحدة وفق المنصوص عليه فى اتفاق سلام وقعته مع الولايات المتحدة فى الدوحة الشهر الماضي.

 

وهدد الجمود الذى اعترى قضية الإفراج عن السجناء بتعطيل عملية السلام بعد أن تم التفاوض عليها بعناية والنص عليها فى اتفاق السلام الذى شمل ايضا انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بعد حرب استمرت أكثر من 18 عاما، وقال المسؤولون إن الجانبين تحدثا لما يزيد على ساعتين فى الاجتماع الذى قدمت التسهيلات الخاصة به الولايات المتحدة وقطر.

 

 


سكايب

طالبان

حكومة أفغانستان

السلام في أفغانستان

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