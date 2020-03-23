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"ابقوا فى المنازل".. رئيس وزراء بريطانيا: يجب ألا يتجمع أكثر من شخصين

الإثنين، 23 مارس 2020 10:47 م
"ابقوا فى المنازل".. رئيس وزراء بريطانيا: يجب ألا يتجمع أكثر من شخصين بوريس جونسون
كتبت رباب فتحى

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قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون إنه سيتوجه بنصيحة واحدة للبريطانيين وهى: "يجب أن تبقى في المنزل".

وأضاف "بدون جهد وطني ضخم لوقف نمو هذا الفيروس ، ستأتي لحظة لا يمكن لأي خدمة صحية في العالم مواجهتها؛ لأنه لن يكون هناك ما يكفي من أجهزة التهوية ، أو أسرة العناية المركزة الكافية ، ما يكفي من الأطباء والممرضات ،"

وأوضح "من هذا المساء يجب أن أعطي البريطانيين تعليمات بسيطة للغاية - يجب أن تبقوا في المنزل. لأن الشيء الحاسم الذي يجب علينا القيام به هو وقف انتشار المرض بين الأسر".

وأضاف أنه لا يجب أن يجتمع أكثر من شخصين.

وكانت الحكومة حثت المسافرين البريطانيين على العودة إلى ديارهم فورابعد ستة أيام من تحذير وزارة الخارجية البريطانية لأول مرة من السفر غير الضروري إلى أي مكان في الخارج، ، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وقالت الصحيفة إنه عندما أعلن وزير الخارجية عن النصيحة بعدم السفر غير الضرورى في 17 مارس، لم يصل إلى حد التوصية بعودة مواطني المملكة المتحدة في الخارج. ولكن مع سريان مجموعة من قرارات حظر الطيران حول العالم تغيرت النصيحة الرسمية.

ويتم إخبار مواطني المملكة المتحدة الآن: "ينصح جميع المسافرين البريطانيين في الخارج والذين يقيمون عادة في المملكة المتحدة بالعودة الآن. أصبح السفر الدولي محدودًا للغاية مع زيادة إغلاق الطرق الجوية والحدود البرية والقيود المحلية التي يتم إدخالها يوميًا. "

وقالت الصحيفة إن النصيحة تغطي فقط السياح البريطانيين والمسافرين لفترة قصيرة في الخارج حاليًا وليس مواطني المملكة المتحدة الذين يعيشون ويعملون في الخارج.

وتسعى الحكومة إلى اتخاذ إجراءات دولية لإبقاء الطرق الجوية مفتوحة لفترة كافية من الوقت لتمكين المسافرين الدوليين من العودة على الرحلات الجوية التجارية ، ولكن يبدو أن هذا لم يعد ممكنا.


رئيس وزراء بريطانيا

كورونا

ابقوا فى المنازل

بوريس جونسون

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