إيران تعلن مقتل 11 شخصا جراء الفيضانات تجتاح مدن الجنوب فى فارس وقم

وكالات

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم، الاثنين، مقتل 11 شخصا جراء الفيضانات التي تجتاح العديد من المناطق في جنوب البلاد.

ولقي شخصان اثنان مصرعهما بسبب السيول في مدينة بندر عباس، فيما توفي 9 في محافظتي فارس وبوشهر ومدينة قم.

وأشارت وكالات أنباء إيرانية، إلى أن الفيضانات اجتاحت أمس الأحد 8 محافظات هي هرمزجان، وبوشهر، وفارس، وسيستان وبلوشستان، وقم، وجيلان، وكرمان، وخوزستان، ما أسفر عن قطع العديد من الطرق. فيما ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا فى إيران إلى 1685 شخصا اليوم الأحد ، جاء ذلك بحسب العربية ، وأعلنت السلطات المعنية فى دولة إيران، السبت أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، داخل البلاد تجاوز 20 ألف حالة، حيث أكد الرئيس الإيرانى حسن روحاني، أن التوجيهات الخاصة بالبقاء فى المنازل للحد من انتشار فيروس كورونا، ستطبق من أسبوعين إلى 3 فقط.

رفض المرشد الأعلى عرضا أمريكا بالمساعدة على التغلب على الفيروس، وقال علي خامنئي، إن الولايات المتحدة متهمة بصناعة ونشر فيروس كورونا، لافتا إلى أن العرض الأمريكي بتقديم المساعدة لإيران أمر عجيب، لأنها تعاني نقصا.

وقال خامنئي في كلمة له الأحد بمناسبة السنة الفارسية الجديدة، إن الولايات المتحدة هي العدو الأخبث لإيران وقادتها محتالون ودجالون وظالمون وإرهابيون، لافتا إلى أن بلاده تواجه اليوم حادثة دولية تتمثل بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن أمريكا متهمة بصناعة ونشر فيروس كورونا، قائلا : "لا علم لي بمدى صحة هذه الاتهامات"، وأضاف: "يقال أن أمريكا أنتجت فيروسات خاصة بالجينات الإيرانية".

وتتصاعد وتيرة الإصابات فى إيران جراء فيروس كورونا المستجد "COVID-19، ويواصل الفيروس حصد المسئولين بعد أن تفشى على نحو كبير على مدار الشهر الماضى.