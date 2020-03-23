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إنفوجراف.. الفرق بين أعراض كورونا والأنفلونزا العادية

الإثنين، 23 مارس 2020 02:10 ص
إنفوجراف.. الفرق بين أعراض كورونا والأنفلونزا العادية الفرق بين أعراض كورونا والأنفلونزا العادية
كتبت هند مختار

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يعيد "اليوم السابع" نشر بيان مركز معلومات مجلس الوزراء، الذى سلط فيه الضوء على الفرق بين الأنفلونزا العادية وفيروس كورونا المستجد، حيث تظهر أعراض كورونا المستجد على هيئة صداع شديد ومستمر وارتفاع شديد فى درجة الحرارة والعطس والرشح وضيق التنفى والسعال والالتهاب الرئوى . 
 
أما أعراضى الأنفلونزا العادية فتظهر فى الصداع الخفيف والعطس والرشح والالتهاب الرئوى الحاد.
 
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
 
كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.
 
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كورونا

كورونا المستجد

فيروس كوورنا

كورونا نيوز

معلومات مجلس الوزراء

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