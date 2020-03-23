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إنفوجراف.. إنترنت ورصيد مجانى للمصريين لمواجهة كورونا.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 23 مارس 2020 02:48 ص
إنفوجراف.. إنترنت ورصيد مجانى للمصريين لمواجهة كورونا.. اعرف التفاصيل إنترنت ورصيد مجانى للمصريين لمواجهة كورونا

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اتفق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مع مشغلى التليفون المحمول فى مصر على تعزيز استخدام المعاملات الإلكترونية من خلال تقديم عروض تحفيزية على خدماتها المقدمة للمواطنين عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى، سواء من خلال التطبيقات الإلكترونية الخاصة بكل شركة، أو من خلال شحن الرصيد باستخدام خدمة كاش (إلكترونياً) وذلك بمنح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند استخدامه هذه الخاصية، ويسرى العمل بهذه العروض لمدة شهر.

يأتي ذلك تسهيلا على المواطنين في شحن رصيد المحمول من خلال المعاملات الالكترونية دون الحاجة للخروج من المنزل وتشجيعاً لتفعيل سياسات العمل عن بعد؛ وفي ضوء توجيهات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة.

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فيروس كورونا

كورونا

كروت الشحن

التعليم عن بعد

منصات التعليم

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