موسكو (أ.ش.أ)

ألزم عمدة موسكو سيرجى سوبيانين سكان العاصمة الروسية، الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما والذين يعانون من أمراض مزمنة، بالحجر المنزلى اعتبارا من 26 مارس الجارى وحتى 14 أبريل القادم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وكتب عمدة موسكو على موقعه الرسمي اليوم الاثنين: "على كل سكان موسكو، الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما والمواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة (داء السكري، والربو القصبي، وأمراض الكلى المزمنة، والسرطان وكذلك أولئك الذين أصيبوا بنوبة قلبية أو سكتة دماغية)، الالتزام بنظام الحجر المنزلي إبتداء من يوم 26 مارس الجاري وحتى 14 أبريل المقبل".

وأضاف سوبيانين: "أرجوكم، إذا كنتم تعملون، فلا تذهبوا إلى العمل".

وكانت هيئة الطيران المدنى الروسية، أعلنت توقف جميع الرحلات الجوية بين روسيا والدول الأجنبية بداية من منتصف الليل ، باستثناء الرحلات المنتظمة من موسكو إلى عواصم الدول الأخرى أو المدن الكبيرة، ورحلات الشارتر لإعادة المواطنين الروس إلى وطنهم، وذلك وفقا لتكليف الحكومة الصادر بتاريخ 20 مارس.

وذكر بيان لهيئة الطيران المدني -أوردته وكالة (سبوتنيك) الروسية - أن قائمة الرحلات الاستثنائية تضم 146 رحلة إلى 146 دولة (فقط رحلة واحدة إلى كل دولة)، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن التدابير التي تتخذها الحكومة الروسية لمنع وصول مصابين بفيروس "كورونا" إلى البلاد من الدول الأجنبية ووضع حد لتفشي الوباء .

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" في البلاد وصل إلى 367 حالة.