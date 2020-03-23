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"إعلام القليوبية" للأهالى: نشر الشائعات أخطر من انتشار كورونا على الجميع

الإثنين، 23 مارس 2020 12:10 م
"إعلام القليوبية" للأهالى: نشر الشائعات أخطر من انتشار كورونا على الجميع الدكتور رمضان عرفه مدير إعلام القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أكد الدكتور رمضان عرفة مدير عام الادارة العامة لإعلام القليوبية،التابعة للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الاثنين، انتظام كافة المستشفيات على مستوى القليوبية فى أداء عملها، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بمستفى بنها الجامعى والمستشفيات المركزية والعامة والتامين الصحى ومستشفى بنها التعليمى والمراكز الطبية والوحدات الصحية الريفية والتزام كافة الأطقم الطبية من أطباء وصيادلة وأطقم التمريض وجميع العاملين، إضافة إلى جاهزية غرف الرعاية المركزة لأداء عملها بكفاءة، طبقا لتقارير متابعة أداء المستشفيات.

وناشد مدير عام إعلام القليوبية، المواطنين لعدم الانسياق وراء الشائعات التى يتم تداولها بقصد أو بدون قصد لأن انتشار الشائعات والأكاذيب أخطر من انتشار فيروس كورونا، مع ضرورة عدم الأخذ بأى بيانات غير التقارير الرسمية الصادرة من وزارة الصحة والتى اكدت ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.

وأوضح الدكتور رمضان عرفة، أنه طبقا لأخر تقرير لوزارة الصحة فقد تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر عرفة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، ديوان مديرية الطب البيطري للاطمئنان علي الاستعدادات اللازمة، حيث تم شراء 10 آلاف لتر من الكلور لزوم أعمال التعقيم والنظافة بالوحدات المحلية والمديريات والمصالح الحكومية التابعة للمحافظة.


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