إصابة دبلوماسى أمريكى وآخر تركى بفيروس كورونا فى أفغانستان

كتب سمير حسنى

أفادت مصادر إعلامية اليوم الاثنين نقلا عن مصدر بوزارة الصحة الأفغانية تأكديه إصابة دبلوماسي أمريكي وآخر تركي بفيروس كورونا في كابل ، وتدرس الحكومة الأفغانية الإفراج عن السجناء لمنع تفشى فيروس كورونا الجديد، وذكرت وكالة أنباء /خاما برس/ الأفغانية اليوم الاثنين، أنه من المقرر أن تطلق الحكومة الأفغانية سراح بعض السجناء فى إطار الإجراءات الوقائية لمكافحة تفشي فيروس كورونا، وأفاد القصر الرئاسي الأفغاني في بيان بأن الرئيس محمد أشرف عبدالغني ترأس اجتماعا في وقت متأخر من الليلة الماضية لمناقشة هذا الأمر.

وأضاف البيان أن المدير العام لمراكز الاحتجاز حضر الاجتماع الذي ناقشت فيه الجهات المعنية قضية إطلاق سراح السجناء.

وأضاف قصر الرئاسة الأفغاني أن المديرية العامة للسجون ومراكز الاحتجاز والمؤسسات القضائية أصدرت تعليماتها بإعداد خطة خلال الـ 48 ساعة القادمة بشأن الإفراج عن السجناء الذين لديهم قضايا جنائية لا زالت قيد التحقيق.

ووفقا للقصر الرئاسي الأفغاني، اتخذت أفغانستان هذا القرار تماشياً مع تعليمات وزارة الصحة العامة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد