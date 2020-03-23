إصابة المذيعة الإيرانية عاطفة ميرسيدى و19 بهيئة الإذاعة والتلفزيون بكورونا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

اصيبت مذيعة ايرانية شهيرة تدعى عاطفة ميرسيدي بفيروس كورونا المستجد، وفقا لإعلان مدير العلاقات العامة في هيئة التلفزيون على تويتر، بعد أن أجرت لقاء تلفزيونى مع نائب وزير الصحة الإيرانى الشهر الماضى المصاب بالفيروس ذاته قبل ان يعلن شفاءه وتلقيه العلاج.

كما أعلن التلفزيون الإيرانى إصابة 19 مراسلا ومصورا يعملون في هيئة الإذاعة والتلفزيون بفيروس كورونا، فيما سجلت وكالة أنباء فارس حالة وفاة لإحدى رؤساء تحريرها والذى توفى اليوم فى احدى مستشفيات طهران.

وكان متحدث وزارة الصحة فى إيران كيانوش جهان بور، أعلن الاثنين، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 1812 شخص، والإصابات بلغت 32 ألف و 49 شخص، ومتعافيين 8376.

وأعلن رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني ومساعد الشؤون التنسيقية، حبيب الله سياري عن انشاء القوات البرية فى الجيش مستشفى ميدانى بسعة 2000 سرير خلال 48 ساعة فى العاصمة طهران، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فى جميع المحافظات الإيرانية، لاسيما فى العاصمة طهران التى تحتل المرتبة الأولى فى اعداد الإصابات.

بدوره أكد الرئيس الإيرانى حسن روحانى، أن العقوبات الأمريكية عرقلت جهود إيران لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 ".

ورفض المرشد الأعلى عرضا أمريكا بالمساعدة على التغلب على الفيروس، وقال علي خامنئي، إن الولايات المتحدة متهمة بصناعة ونشر فيروس كورونا، لافتا إلى أن العرض الأمريكي بتقديم المساعدة لإيران أمر عجيب، لأنها تعاني من نفس المشكلة.

وتتصاعد وتيرة الإصابات فى إيران جراء فيروس كورونا المستجد "COVID-19، ويواصل الفيروس حصد المسئولين بعد أن تفشى على نحو كبير على مدار الشهر الماضى.

وتواصل المدارس والجامعات الإغلاق ، وتجرى السلطات عمليات تطهير للشوارع والأماكن العامة، كما ألغى المرشد الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى خطاب (عيد النوروز) رأس السنة الشمسية الإيرانية كان مقرر أن يلقيه فى يوم 21 مارس المقبل، بحسب التقليد المتبع كل عام فى إيران، وأعلنت مدينة مشهد إلغاء مراسم الاحتفال بالسنة الجديدة التى تعقد سنويًا فى مرقد الإمام الرضا (الامام الثامن لدى الشيعة الاثنى عشرية).