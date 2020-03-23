اليوم السابع
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إحصاءات فيروس كورونا.. الوفيات تتجاوز 15 ألف حالة حول العالم

الإثنين، 23 مارس 2020 01:28 م
إحصاءات فيروس كورونا.. الوفيات تتجاوز 15 ألف حالة حول العالم تصاعد ضحايا كورونا حول العالم
وكالات

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تواصل حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد الارتفاع، بالتزامن مع سعي دول العالم لوقف تفشي المرض عبر تبني إجراءات احترازية مشددة، وتجاوزت الوفيات جراء هذا الفيروس 15 ألفا حتى الآن. 
 
ووفقا لما نشرته قناة سكاى نيوز عربية ، فإن آخر إحصاءات حتى الساعة اليوم، الاثنين، بشأن المرض، الذي تحول بالفعل إلى وباء وفقا لمنظمة الصحة العالمية :
 
- في لبنان تم تسجيل 8 إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع عدد المصابين إلى 256.
 
- وفاة لواء ثان بالجيش المصري من جراء إصابته بفيروس كورونا.
 
- إسبانيا أعلنت ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 33089، وارتفاع عدد الوفيات إلى 2182، وتقول إن نائبة رئيس الوزراء دخلت المستشفى بسبب "عدوى رئوية".
 
- 127 وفاة جديدة بالفيروس في إيران ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1812، مقابل 23049 إصابة.
 
- ماليزيا أعلنت وصول إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 14 حالة.
 
- وزارة الصحة المغربية أكدت ارتفاع عدد الإصابات إلى 122.
 
- وزارة الصحة العمانية أعلنت تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مشيرة إلى تماثل 17 حالة للشفاء.
 
- عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا قفز إلى 22672 حالة، كما توفي 86 إجمالا.
 
- وزارة الصحة الجزائرية ألغت الفحوصات المتخصصة والمواعيد الطبية والعمليات الجراحية المبرمجة باستثناء الحالات المستعجلة إلى إشعار آخر، حتى يتم تركيز الجهود على مواجهة انتشار الفيروس الذي بات موجودا في 20 ولاية.
 
- وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت عن 135 إصابة جديدة بالفيروس، مما يرفع عدد المرضى الإجمالي إلى 1238 بينهم 37 شخصا تعافى من المرض.
 
-وفى الكويت أعلنت الحكومة تسجيل إصابة واحدة جديدة لسيدة كويتية، مما يرفع عدد الإصابات في الدولة إلى 189.
 
- تونس قررت تعليق العمل الحضوري بجميع مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية حتى الرابع من أبريل المقبل، وذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بالحجر الصحي العام على كامل البلاد.
 
- الصين أعلنت أنها لم تسجل أي إصابة "محلية"، لكنها رصدت 39 حالة "مستوردة"، مع 9 وفيات جميعها في مدينة ووهان وسط البلاد التي كانت مصدر الفيروس.
 
- كوريا الجنوبية سجلت أدنى عدد من حالات الإصابة الجديدة بالفيروس منذ وصولها إلى الذروة حتى الآن في 29 فبراير، حيث بلغت 64 حالة إصابة جديدة الاثنين ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة إلى 8961، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة حالة واحدة لتصل إلى 110 حالات.
 
- وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق أعلنت تسجيل 12  إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربيل.
 
- تايلاند أعلنت ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 721 بعد تسجيل 122 حالة جديدة.
 
- الفلبين أكدت هي الأخرى ارتفاع عدد الإصابات إلى 396 بعد تسجيل 16 حالة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 33 بعد تسجيل 8 وفيات جديدة.
 
- وزارة الصحة الهندية قالت إن عدد الوفيات بفيروس كورونا ارتفع إلى 7، وعدد الإصابات إلى 415.
 
- في وقت متأخر من ليل الأحد أعلنت السعودية فرض حظر للتجول في المملكة لمدة 11 ساعة يوميا من السابعة مساء، ولمدة 3 أسابيع، غداة تسجيل أكثر من 100 إصابة جديدة بالفيروس.
 
- وزارة الداخلية وهيئة الطوارئ في الإمارات طلبتا من المواطنين والمقيمين الالتزام بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة أو لدواعي العمل، كما تم تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الإمارات لمدة أسبوعين.

كورونا

وفيات

إحصاءات

فيروس كورونا

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