اليوم السابع
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الإثنين، 23 مارس 2020 01:52 م
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إحالة مسئول غرفة تعقيم مستشفى بلبيس للتحقيق لتقصيره فى العمل

الإثنين، 23 مارس 2020 01:32 م
إحالة مسئول غرفة تعقيم مستشفى بلبيس للتحقيق لتقصيره فى العمل مستشفى بلبيس
الشرقية - إيمان مهنى

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رفع اللواء سامى علام رئيس مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، مذكرة لمديرية الصحة، لإحالة مسئول غرفة التعقيم الرئيسية بمستشفى بلبيس المركزى للشئون القانونية، التنبية على مسئول قسم المغسلة وغسيل الكلى الصناعى بالإبلاغ عن الأجهزة المعطلة.

كان رئيس المدينة، كلف بمتابعه المصالح الحكومية التابعة للمركز أحمد سعد مدير التفتيش وفريق العمل برئاسة المركز بالمرور والتفتيش على مستشفى بلبيس المركزى التفتيش فى سجلات الحضور و الإنصراف الخاص بالأطباء والفنين و الاداريين وحصر أسماء الغائبين بدون إذن وتحويلهم للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتم التفتيش على أقسام المستشفى للتأكد من حسن سير العمل والنظافه العامه لمواجهة فيروس كورونا وهى " غرفه العمليات - غرفة غسيل الكلى الصناعى - حجرة الافاقه -بنك الدم - المغسله المركزيه - غرفه التعقيم الرئيسية بالبخار- العناية المركزيه-غرفة الأسنان- المطبخ- الصيدلية الرئيسيه " وأسفرت الزياره، بأن النظافة بغرفة العمليات وجميع الاقسام جيده جدا،  إحالة مسؤل غرفه التعقيم الرئيسية للشئون القانونية، التنبيه على مسؤل قسم المغسلة وغسيل الكلى الصناعى  بالإبلاغ عن الأجهزة المعطلة.

يشار إلى أن محافظة الشرقية، شددت على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

نفذ رؤساء المدن و المراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز  و قوات الشرطة بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع انحاء المحافظة ، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها.

 

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