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إتاحة مقررات كلية التعليم الصناعى بجامعة حلوان بالموقع الإلكترونى للكلية

الإثنين، 23 مارس 2020 02:22 م
إتاحة مقررات كلية التعليم الصناعى بجامعة حلوان بالموقع الإلكترونى للكلية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور صبري رمضان علام القائم بعمل عميد كلية التعليم الصناعي أن الكلية وضعت خطة واضحة ومتكاملة طبقا لطبيعتها لتدريس الجزء النظري والتطبيقى والعملى للتعليم عن بعد، مشيراً إلى أنه يوجد موقع إلكترونى للكلية وأن جميع المقررات متاحة فعلياً للطلاب وتشمل المحاضرات والتطبيقات والكتب الدراسية وروابط تعليمية وفيديوهات.

وقال بيان صادر عن جامعة حلوان ، إن ذلك يأتي فى ضوء توجيهات الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، ووفقا لتوجهات القيادة السياسية للدولة، للحفاظ على صحة الطلاب وتفعيل نظام التعليم عن بُعد، وذلك بعد صدور قرار تعليق الدراسة بالجامعة لمدة أسبوعين، على خلفية الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

فيما قام فريق من إدارة الطب الوقائي بالجامعة بتعقيم وتطهير المعامل والورش وقاعات التدريس والمدرجات وحجرات الاساتذة والعاملين بكلية التعليم الصناعى، هذا بالإضافة لما تقوم به إدارة الكلية والعاملين بها من عمليات تعقيم ونظافة للمكاتب والاماكن الحيوية بالكلية يوميا ، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين في كليات الجامعة، وذلك بالتوازى مع جهود الدولة وما تبذلة من جهود ملموسة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت أجرت إدارة الطب الوقائى بجامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، تعقيم للكليات العملية بالجامعة،  فى إطار الحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات فى كليات الجامعة، فى ظل مجهودات الدولة وما تبذلة من جهود للوقاية من فيروس كورونا، وتحت إشراف الدكتور محمد عمر مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية بجامعة حلوان من خلال فريق من الفنيين المتخصصين بعمل حملة تطهير و تعقيم شملت العديد من كليات الجامعة.

وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، في بيان للجامعة، أن جميع الكليات والإدارات تشهد عملية تعقيم وتطهير واسعه النطاق بهدف مواجهة كورونا وذلك عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين فى إطار مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد،  مشيراً إلى أن الحملة مستمرة حفاظاً علي صحة وسلامة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب بالجامعة كذلك تم التأكيد على عمداء الكليات بضرورة تطهير وتعقيم المدرجات يوميا بالمطهرات والمنظفات وفقا لتوصيات وزارة الصحة وتم توفير مستلزمات نظافة الأيدى إلى جانب تهوية حجرات التدريس  وتقليل الكثافة العددية.

 


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