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أيقاف إمام مسجد عن العمل لمخالفته تعليمات الأوقاف بشأن مكافحة كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 02:05 م
أيقاف إمام مسجد عن العمل لمخالفته تعليمات الأوقاف بشأن مكافحة كورونا الدكتور محمد أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف
بني سويف أيمن لطفي

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أكد الدكتور محمد أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف على متابعة لجان من المديرية و الادارات السبع التابعة لها بمدن ومراكز المحافظة، جميع المساجد بشكل مستمر،للإطمئنان على تنفيذ القرارات الاحترازية التي أصدرتها وزارة الأوقاف صمن خطة الدولة لتفادي الإصابة والوقاية من مرض كورونا المستجد،ومنها غلق المساجد ومنع صلاة الجماعة والجمعة بها، وأيضا الإلتزام بالأذان البديل في مواعيد الصلوات الخمس ثم غلق المسجد،  وكذلك غلق دورات المياه.

  

وأضاف أبوحطب، فى تصريحات خاصة: تعرض المخالفون لهذه القرارات  من الأئمة ومقيمي الشعائر  وعمال المساجد لعقوبات متنوعة بعد إرسال مذكرات بما إرتكبوه من مخالفات إلي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف،إذ  تقرر وقف إبراهيم محمد المغربي إمام وخطيب بإدارة بندر بني سويف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو إنتهاء التحقيق أيهما أقرب، وقد يحال بعدها إلى وظيفة إدارية، مع منعه من العمل الدعوى الذى خالف ثوابته، وذلك لمعايرته الصين بفيروس كورونا متهما إياها بمخالفات ضد المسلمين فعاقبها الله عليها بالوباء، وذلك  خلال خطبة الجمعة التي خالف موضوعها وزمنها والمنهج المحدد لها، ما يعد إثارة للرأى العام بدون علم أو تخصص،وفتوى بدون علم و بث الشائعات.

 

كما تم خصم ثلاثة أشهر من بدل الدروس والقوافل وصعود المنبر من عباس أحمد عباس عبداللطيف، إمام وخطيب ببني سويف  مع وقفه عن العمل وإحالته للجنة القيم بديوان عام الوزارة، والتوصية بالنظر في إنهاء خدمته، وقررت الوزارة أمس الأحد إنهاء خدمته،وذلك لقيامه بفتح المسجد المعين عليه وإمامة الناس وإستخدام مكبرات الصوت في الصلاة بما يعني تعمده الواضح لمخالفة جميع التعليمات.

وتابع أبوحطب قائلا  : تم خصم شهرين "بدل صعود المنبر" لكل من مدير إدارة مركز بني سويف ومفتش المنطقة، وخصم 5 أيام من راتب  عمال 4 مساجد  ممن شاركوا أو كانوا متغيبين أثناء استخدام مكبرات الصوت بالمساجد فى غير الغرض المخصص لها، وإشاعة أخبار كاذبة بشأن حدوث تلوث بمياه الشرب بالمحافظة مما أثار الذعر والبلبلة بين المواطنين، وذلك خلال فترة موجة الطقس السيء التي شهدتها المحافظة مؤخرا .

وفي ذات الصدد وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف  الشكر لكل أبناء الوزارة الوطنيين الأوفياء الذين بادروا بإعلاء المصلحة الوطنية والاستجابة الفورية لتوجيهات الوزارة بغلق المساجد غلقًا كاملاً مؤقتًا لمدة أسبوعين، وكذلك قيادات الوزارة على ما يبذلونه من جهد في متابعة تنفيذ قرار غلق المساجد ، سائلين الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد. 


 

 


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