أوقاف القليوبية: تلقينا 5 شكاوى لمخالفات مساجد على الخط الساخن وتبين كيديتها

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الشيخ صفوت ابو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن الوزارة تلقت 5 شكاوى من المواطنين بشأن مخالفات المساجد بنطاق المحافظة، وأحالتها الوزارة لغرفة عمليات المحافظة، وعلى الفور تم تشكيل لجان لفحص تلك الشكاوى على أرض الواقع، وبفحص تلك الشكاوى تبين كيديتها ضد العاملين بتلك المساجد.

وأضاف "ابو السعود" لـ "اليوم السابع"، أن اللجان نزلت إلى المساجد وتبين وجود إلتزام كامل من قبل العاملين بالمساجد والأئمة، ويتم تنفيذ جميع التعليمات التي تم نشرها عليهم من قبل، من الإقتصار على الأذان بالمساجد ومنع فتحها أمام الجنازات وغيرها حفاظا على صحة المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وعقد "أبو السعود"، اجتماعاً بأعضاء المتابعة بحضور مدير الدعوة ومدير المتابعة، حيث تضمن الاجتماع التأكيد على أن صرف بدلات الأئمة متوقف على تنفيذ الإمام متابعة مسجده والمساجد والزوايا المحيطة به بشأن غلق المساجد والزوايا ورفع الآذان بالمساجد دون الزوايا ويسجل ذلك كتابة بدفتر مسجده.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف، أن الاجتماع تضمن، التأكيد على خصم جميع بدلات الإمام من دروس وقوافل وبدل صعود منبر عند إخلاله بهذا التكليف، كما أنه تم التأكيد على أنه ينطبق ما سبق بالنسبة للإمام علي مدير الإدارة والمفتشين، والتأكيد على عدم فتح أي مسجد لصلاة الجنازة ولا غيرها حيث أن الأمر يتعلق بأرواح الناس، وتصلى الجنازة بالخلاء خوفاً من التكدس وتقارب الناس ونقل العدوى.

وأشار، إلى أنه تم التأكيد على إرسال تقرير يومي من كل إدارة بنسبة تنفيذ التعليمات والمخالفات إن وجدت، والتأكيد وبكل حزم على النظافة وتطهير المسجد حتى وهو مغلق وعند وجود خلل بالنظافة وما تم ذكره ستصل العقوبة لإنهاء خدمة المخالف، كما أنه على عامل المسجد وإشراف الإمام ومتابعته تشغيل لمبة واحدة وعدم الإسراف في استخدام الكهرباء وضرورة ترشيد الاستهلاك داخل المسجد مع متابعة هذا الأمر بكل دقة.