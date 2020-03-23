اليوم السابع
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الإثنين، 23 مارس 2020 12:18 م
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أوقاف أسيوط تحيل 3 أئمة وعمال 5 مساجد للتحقيق لمخالفتهم تعليمات بشأن كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 12:14 م
أوقاف أسيوط تحيل 3 أئمة وعمال 5 مساجد للتحقيق لمخالفتهم تعليمات بشأن كورونا وزارة الاوقاف
أسيوط – هيثم البدرى

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قال الشيخ عاصم القصبي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسيوط فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن مديرية الأوقاف بأسيوط أحالت 3 أئمة بمركز ديروط ، وعمال 5 مساجد للتحقيق لمخالفتهم ضوابط وزارة الأوقاف بشأن الآذان، وإغلاق المساجد ، وقت الصلاة، على أن تكون الصلاة فى المنازل، وذلك فى إطار توجيهات وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره نتيجة الزحام بالمساجد وفى إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تمت إحالة المخالفين للتحقيق ، والشئون القانوية للتحقق من ثبوت الإتهامات الموجهه لهم بشان مخالفة التعليمات ، وأنه سيطبق عليهم العقوبات اللازمة حال ثبوت المخالفة عليهم موضحا أن هناك تعليمات مشددة على كل مديري الإدارات ، وإدارة التفتيش ، وإدارة المتابعة لمواجهة أى خلل وأى مخالفة لتعليمات الوزارة ،وكتابة تقارير دورية ،ويومية بمدى إلتزام الأئمة وعمال المساجد بالتعليمات .

وأوضح القصبى أن المديرية شكلت غرفة عمليات على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى من أى مواطن، أو أى مدير إدارة يكتشف أى خلل ،أو أى شكوى ترد من مكتب رئيس القطاع الدينى بالوزارة حيث يتم الرد على الشكاوى ، والتحرك عليها فورا.

وأوضح وكيل الوزارة أن المديرية حررت عدد من المحاضر لعدد من المواطنين بمركز ديروط ومركز منفلوط حاولوا فتح المسجد عنوة ، وتعدوا على العمال ،وتم تحرير محاضر بأقسام الشرطة لهم.

وكانت وزارة الأوقاف، قد أعلنت عن خطة العمل لمواجهة كورونا وإدارة المساجد، وإعادة توزيع جميع العمال على المساجد بحيث لا يبقى مسجد واحد أو زاوية أو مصلى ليس فى مسئولية أحد من العمال، مع التحذير من ترك مفاتيح أى مسجد أو زاوية مع الأهالى، ويمكن تكليف العامل بأكثر من مسجد عند الضرورة.

وكلفت الأوقاف، إمام المسجد بمتابعة التنفيذ فى مسجده والمساجد أو الزوايا أو المصليات المحيطة به، والتى ليس بها إمام معين، سواء فى الغلق أم فى تنفيذ الأذان فى المساجد دون الزوايا والمصليات، ويسجل ذلك فى دفتر مسجده.

وقررت الأوقاف، ربط صرف جميع بدلات الإمام بتنفيذ القرارات مع خصم جميع بدلاته من دروس وقوافل وبدل صعود منبر حال إخلاله بالتكليفات، وخصم البدلات من المفتشين والإدارات كل فى نطاق مسئوليته، وكذلك رؤساء الأقسام ومفتشى المتابعة ومدراء المديريات.

وكلفت الأوقاف، رئيس القطاع الدينى بتقديم بيان يومى بتمام التنفيذ من مدير المديرية، والتشديد على عدم فتح المساجد تحت أى ظرف لا فى صلاة الجنازة ولا فى غيرها وتصلى الجنازة فى الساحات المفتوحة أو الخلاء.


اسيوط

وزارة الأوقاف

تقارير مصرية

اغلاق المساجد

اخبار مصر

فيروس كورونا

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