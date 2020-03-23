أنطونيو جوتيريش: 50% من طلاب العالم لا يذهبون للمدارس بسبب كورونا

ريهام عبد الله

أكد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن نصف عدد الطلاب حول العالم، لايذهبون إلى المدارس حاليا، بسبب الانتشار الكبير لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا دعمه لمباردة اليونسكو لتوسيع ونشر آليات التعلم عن بعد.

وقال جوتيريش فى تغيدة عبر حسابه الرسمى بموقع تويتر:"لا يذهب نصف عدد الطلاب في العالم إلى المدرسة حاليًا بسبب وباء "كوفيد19، أنا أدعم مبادرة اليونسكو لتسريع نشر حلول التعلم عن بعد وتقليل اضطرابات التعليم إلى الحد الأدنى بينما نكافح فيروس كورونا".



أنطونيو جوتيريش

وكان أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، قد أكد على ضرورة الاهتمام بالصحة العقلية خلال العزل المنزلى للأشخاص، على خلفية اجتياح فيروس كورونا المستجد دول العالم، وارتفاع عدد الإصابات والوفيات.

وقال جوتيريش في تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر:" إن وباء كوفيد 19، يبقي الكثيرين، بمن فيهم أنا، بعيدًا عن أحبائنا، قد يشعر الآخرون بالعزلة أو الإرهاق مع مسؤوليات العمل أو الأسرة".

واستمر:"إن إعطاء الأولوية للصحة العقلية له أهمية حاسمة خلال أزمة فيروس كورونا".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد حذر سابقا، من أن ملايين الأشخاص قد يموتون بسبب فيروس كورونا المستجد خاصة فى البلدان الأفريقية، فى حال سمح له بالانتشار بدون رادع.

وقال جوتيريش فى تصريحات أوردتها قناة " الحرة الأمريكية" إذا تركنا الفيروس ينتشر كالنار فى الهشيم وخاصة فى أكثر مناطق العالم ضعفا فإن الفيروس سيقتل الملايين من الناس.

وطالب جوتيريش بضرورة التضامن العالمى من أجل مصلحة الجميع، مشيرا إلى أن الفيروس أثقل كاهل الأنظمة الطبية فى الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.

وأعلن عن عقد قمة الأسبوع المقبل لمواجهة فيروس كورونا، داعيا إلى تعزيز الجهود المترابطة لمحاربة الأزمة والتركيز على التعافى الاقتصادى والاجتماعي.

واقترح المسؤول الأممى التركيز على الفئات الأكثر ضعفا ومنع الإفلاس ودعم الشركات الصغيرة، مضيفا أن الوقت الآن ملائم للقضاء على كافة الحواجز وتسهيل سلاسل الإمداد.