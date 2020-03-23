اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مارس 2020 03:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أنطونيو جوتيريش: 50% من طلاب العالم لا يذهبون للمدارس بسبب كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 02:11 م
أنطونيو جوتيريش: 50% من طلاب العالم لا يذهبون للمدارس بسبب كورونا أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة
ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن نصف عدد الطلاب حول العالم، لايذهبون إلى المدارس حاليا، بسبب الانتشار الكبير لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا دعمه لمباردة اليونسكو لتوسيع ونشر آليات التعلم عن بعد.

وقال جوتيريش فى تغيدة عبر حسابه الرسمى بموقع تويتر:"لا يذهب نصف عدد الطلاب في العالم إلى المدرسة حاليًا بسبب وباء "كوفيد19، أنا أدعم مبادرة اليونسكو لتسريع نشر حلول التعلم عن بعد وتقليل اضطرابات التعليم إلى الحد الأدنى بينما نكافح فيروس كورونا".

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

 

وكان أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، قد أكد على ضرورة الاهتمام بالصحة العقلية خلال العزل المنزلى للأشخاص، على خلفية اجتياح فيروس كورونا المستجد دول العالم، وارتفاع عدد الإصابات والوفيات.

وقال جوتيريش في تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر:" إن وباء كوفيد 19،  يبقي الكثيرين، بمن فيهم أنا، بعيدًا عن أحبائنا، قد يشعر الآخرون بالعزلة أو الإرهاق مع مسؤوليات العمل أو الأسرة".

واستمر:"إن إعطاء الأولوية للصحة العقلية له أهمية حاسمة خلال أزمة فيروس كورونا".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد حذر سابقا، من أن ملايين الأشخاص قد يموتون بسبب فيروس كورونا المستجد خاصة فى البلدان الأفريقية، فى حال سمح له بالانتشار بدون رادع.

وقال جوتيريش فى تصريحات أوردتها قناة " الحرة الأمريكية" إذا تركنا الفيروس ينتشر كالنار فى الهشيم وخاصة فى أكثر مناطق العالم ضعفا فإن الفيروس سيقتل الملايين من الناس.

وطالب جوتيريش بضرورة التضامن العالمى من أجل مصلحة الجميع، مشيرا إلى أن الفيروس أثقل كاهل الأنظمة الطبية فى الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.

وأعلن عن عقد قمة الأسبوع المقبل لمواجهة فيروس كورونا، داعيا إلى تعزيز الجهود المترابطة لمحاربة الأزمة والتركيز على التعافى الاقتصادى والاجتماعي.

واقترح المسؤول الأممى التركيز على الفئات الأكثر ضعفا ومنع الإفلاس ودعم الشركات الصغيرة، مضيفا أن الوقت الآن ملائم للقضاء على كافة الحواجز وتسهيل سلاسل الإمداد.


انطونيو جوتيريش

الامم المتحدة

كورونا

كورونا نيوز

فيروس كورونا

يونسكو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة