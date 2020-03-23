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أمين عام الأمم المتحدة يدعو لوقف إطلاق النار على مستوى العالم لمواجهة كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 06:32 م
أمين عام الأمم المتحدة يدعو لوقف إطلاق النار على مستوى العالم لمواجهة كورونا الأمم المتحدة
كتب عامر مصطفى

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أفادت فضائية سكاى نيوز، فى نبأ عاجل منذ قليل، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعا إلى وقف إطلاق نار فورى على مستوى العالم لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

أكد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن نصف عدد الطلاب حول العالم، لا يذهبون إلى المدارس حاليا، بسبب الانتشار الكبير لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا دعمه لمبادرة اليونسكو لتوسيع ونشر آليات التعلم عن بعد.

وقال جوتيريش فى تغيدة عبر حسابه الرسمى بموقع تويتر:"لا يذهب نصف عدد الطلاب فى العالم إلى المدرسة حاليًا بسبب وباء "كوفيد19، أنا أدعم مبادرة اليونسكو لتسريع نشر حلول التعلم عن بعد وتقليل اضطرابات التعليم إلى الحد الأدنى بينما نكافح فيروس كورونا".


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