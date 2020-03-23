اليوم السابع
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أمير الكويت يعفو عن فئة معينة من السجناء وفق بعض المعايير

الإثنين، 23 مارس 2020 03:56 م
أمير الكويت يعفو عن فئة معينة من السجناء وفق بعض المعايير امير الكويت
هند المغربي

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أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أن أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح وجه بالعفو عن بعض المساجين في سجون الكويت وفق معايير معينة، وفق ماجاء بموقع روسيا اليوم.

وقال الغانم اليوم الاثنين إن أمير البلاد أعطى توجيهاته وتعليماته بشأن عدة أمور مهمة، على رأسها دعم المواطنين وتخفيف الآثار الاقتصادية عليهم ورفعها عن كاهلهم مما يستدعي صدور عدة قرارات في هذا الشأن.

وأكد على دعوة الأمير الجهات المعنية إلى ضرورة الإسراع باستكمال التصورات العملية الكفيلة بالمحافظة على القطاعات الاقتصادية، ودعم مقومات الاقتصاد الوطني خلال أسبوع.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وبذلك ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في الدولة إلى 189 حالة.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد فرض حظر تجول جزئي بدءا من أمس الأحد في كل البلاد من الساعة 5 مساء حتى الساعة 4 فجرا ضمن إجراءات مكافحة الوباء.


الكويت

كورونا

سجناء

العفو الرئاسي

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