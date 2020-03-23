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أمريكي يتعافى من فيروس كورونا يطمئن المصابين بسرعة الشفاء.. فيديو

الإثنين، 23 مارس 2020 06:03 م
أمريكي يتعافى من فيروس كورونا يطمئن المصابين بسرعة الشفاء.. فيديو أمريكى يتعافى من كورونا
كتب محمد شعلان

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حالة جديدة تتعافى من الإصابة بفيروس كورونا القاتل تخرج لوسائل الإإعلام لتروي بداية قصتها من معرفة الإصابة بالوباء العالمي، إلى أن تمكن من التعافي والخروج من هذه الأزمة الصحية، حيث ظهر مواطن أمريكي يدعى كيفين هاريس يبلغ من العمر 55 عاما، ويعيش في مدينة وارين بولاية ميشيجان الأمريكية ليعلن تعافيه من فيروس كورونا بعد رحلة علاج شاقة ولكنها ليست طويلة.

 

 

 

وشارك الأمريكي كيفين هاريس في لقاء فيديو مع أحد البرامج الأمريكية ليقول إن جميع الفحوصات أخبرته أن تخطى مرحلة الخطر في رحلة العلاج من فيروس كورونا، وإنه قد يستطيع استكمال باقي علاجه إذا ظل في منزله معزولا ولكن فضل أن يستمر في المستشفى حتى يشفى تماما من الفيروس.

امريكى يتعافى من كورونا
امريكى يتعافى من كورونا

 

وأشار كيفين هاريس إلى أن أصعب اللحظات التي مر بها خلال علاجه هو التقيؤ والاستلقاء على بطنه لساعات وأيام ودخوله فى نوبات بكاء مثل الأطفال بسب الألم وضيق التنفس، ولكن الآن أصبح في حالة أفضل ويواظب على التنفس على الجهاز الصناعي لمدة ساعة في اليوم فقط ولم يعد يدخن أو يشرب كحوليات".

وطمأن الأمريكي كيفين هاريس جميع المصابين بفيروس كورونا بأن نسبة الشفاء كبيرة وأنه فى طريقه إلى الشفاء التام من كورونا. وكانت قد سجلت الولايات المتحدة الأمريكية رقمًا قياسيًا في عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد.

وقال مرصد جامعة جونز هوبكنز -في بيان أوردته قناة "الحرة الأمريكية" أمس الأحد - إنه تم تسجيل 100 وفاة، وهو ما يرفع عدد الوفيات حتى الآن إلى 400 شخص على الأقل، منهم 114 في ولاية نيويورك، و94 في ولاية واشنطن و28 في كاليفورنيا.

كما سجلت الإصابات بالفيروس رقما قياسيا جديدا وهو 14 ألفا و550 إصابة جديدة على الأقل معظمها في ولاية نيويورك، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى أكثر من 31 ألفا.

وأعلن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أمس السبت، مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي تحول إلى وباء عالمي.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن العمل جار مع الكونجرس بإجراءات غير مسبوقة من أجل كبح تفشي الوباء العالمي.


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