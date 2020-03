أمريكي يتعافى من فيروس كورونا يطمئن المصابين بسرعة الشفاء.. فيديو

حالة جديدة تتعافى من الإصابة بفيروس كورونا القاتل تخرج لوسائل الإإعلام لتروي بداية قصتها من معرفة الإصابة بالوباء العالمي، إلى أن تمكن من التعافي والخروج من هذه الأزمة الصحية، حيث ظهر مواطن أمريكي يدعى كيفين هاريس يبلغ من العمر 55 عاما، ويعيش في مدينة وارين بولاية ميشيجان الأمريكية ليعلن تعافيه من فيروس كورونا بعد رحلة علاج شاقة ولكنها ليست طويلة.

#COVID19 turned my "lungs into glass." From his hospital bed, Kevin Harris tells @RobinMeade about scary breathing "episodes" he experienced: "You know you're gonna die." pic.twitter.com/IhPfqVWtfx