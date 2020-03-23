" أمراض الصدر": ممارسة الرياضة والطعام المنزلى يرفع المناعة فى مواجهة كرونا

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور عصام المغازي ، رئيس جمعية مكافحة التدخين وأمراض الصدر وكيل وزارة الصحة سابقا أن الكثيرين من المواطنين معرضين إلى التواجد في الأماكن المزدحمة مثل المترو ومواصلات النقل العام والخاص وهو ما يرفع نسب الإصابة بعدوي فيروس كورونا حال وجود شخص مصاب وبالتالي الحل الأمثل هو استخدام الكمامات المصنعة من الشاش على أن تكون 3 طبقات وهو ما يمنع نقل العدوي.

وقال الدكتور عصام المغازي رئيس جمعية مكافحة التدخين وأمراض الصدر وكيل وزارة الصحة سابقا في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع " أن الزحام خطر كبير ومصدر لنقل العدوي للمواطنين ليس فقط كورونا ولكن العديد من الأمراض وهو ما يتطلب زيادة زمن التقاطر في المترو مثلا لمنع التكدس والزحام مع تطهير وتعقيم العربات بعد كل رحلة منعا لانتقال العدوي .

وأضاف عصام المغازي ، أن سيارات الميكروباص تمثل خطر كبير في نقل العدوي ليس فقط على المواطن وانما علي السائق الذي يجلس ساعات طويلة في السيارة ويتبدل علية الركاب وطالب بضرورة التهوية الجيدة لجميع وسائل المواصلات قائلا: الفيروس ثقيل ولا ينتقل بالهواء والكن يكون متواجد على الأسطح لساعات طويلة وعلى الأيدي والملابس وبالتالي نحتاج إلى النظافة المستمرة.

وأوضح المغازى ، أنه يجب تقليل الزيارات والخروج خاصة المولات التجارية لتطبيق العزل الذاتي على الجميع لمدة 15 يوم ما يساهم إلى حد كبير في تقليل الاختلاط وبالتالي تقليل فرص نقل العدوي وتابع : اذا اضطر المواطن للدخول في زحام علية استعمال الماسكات وعدم لمس الأسطح واستخدام القفزات البلاستيكية في التعامل مع القيام بالتطهير الكامل بعد الخروج والحرص علي غسيل اليد وعدم لمسها للعين أو الأنف أو الفم ، مشددا على ضرورة الحرص على ممارسة الرياضة وتناول الغذاء الصحي والبعد عن تناول الوجبات السريعة التي يحتمل تلوثها بالفيروس أو طبخها من خلال شخص مصاب ما يمثل مشكلة كبيرة ويسبب نقل العدوي.