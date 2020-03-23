أكثر من 100 وفاة بسبب كورونا فى الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

إبراهيم سعيد

أعلنت الولايات المتحدة، خبر عاجل، مساء اليوم الاثنين، أكثر من 100 وفاة فى غضون 24 ساعة جراء أنتشار فيروس كورونا.

ومن جانب أخر يتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، خاصة في ظل الاتهامات الإيرانية بإنتاج أمريكا لفيروس كورونا لتهديد العالم، في الوقت الذى طالب فيه الرئيس الإيراني من واشنطن برفع العقوبات الاقتصادية عن طهران لتتمكن من مواجهة كورونا بينما خرج مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، ليؤكد أن إيران مساعدات أمريكا لها لمواجهة كورونا.

في البداية ذكر موقع العربية، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أكد أنه ينبغي للولايات المتحدة الأمركيية رفع العقوبات إذا كانت تريد مساعدة إيران في احتواء تفشي فيروس كورونا، مضيفا أن بلاده ليست لديها نية لقبول عرض واشنطن تقديم مساعدة إنسانية، حيث قال حسن روحاني في خطاب تلفزيوني: "الزعماء الأمريكيون يكذبون. إذا كانوا يريدون مساعدة إيران، فما عليهم سوى رفع العقوبات، عندها سنتمكن من التعامل مع تفشي فيروس كورونا".

وإيران هي الدولة الأكثر تضرراً من المرض في الشرق الأوسط، إذ تخطى عدد الوفيات 1700 والإصابات 21 ألفا. ووفقا لوزارة الصحة، يلقى شخص حتفه بالمرض في البلاد كل 10 دقائق، وعرضت واشنطن تقديم مساعدات إنسانية لإيران عدوها القديم، لكن المرشد علي خامنئي رفض هذا العرض أمس الأحد.

ويتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب واشنطن في 2018 من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات التي أعاقت اقتصاد طهران، فيما اعتبر المرشد الإيرانى على خامنئي أن لدى إيران القدرة على مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك رغم إصابة آلاف الإيرانيين ووفاة المئات بسبب هذا الوباء، موضحا أن عرض الولايات المتحدة لمساعدة إيران في مكافحة وباء كورونا "أمر غريب".

فيما قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو إن الزعيم الإيرانى آية الله خامنئى رفض مساعدة أميركية لمواجهة فيروس، وعلماؤنا يعملون على مدار الـ 24 ساعة لإيجاد لقاح لفيروس كورونا.، وأضاف أن إيران سرقت مليار يورو كانت موجهة كمساعدات طبية عام 2012، وعلى إيران أن تتذكر تمويل أذرعها الإرهابية بأكثر من 16 مليار دولار، وتحميل خامنئي الولايات المتحدة مسؤولية انتشار كورونا يضعنا على حافة الخطر.