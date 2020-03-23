أطباء الشرقية يقدمون استشاراتهم للأهالى مجانا لعدم خروجهم من المنازل

الشرقية- فتحية الديب

فى لافتة طيبة تدل على معدن الطبيب المصرى وقت الأزمات التى يعيشها الوطن، دشن عدد من أطباء محافظة الشرقية مبادرة باسم "استشير وأنت فى بيتك – أطباء الشرقية"، وذلك من خلال جروب على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، لحث الأهالى على عدم النزول من منازلهم والذهاب إلى العيادات الطبيبة، والسؤال والاستشارة من منازلهم، وانضم إليهم عدد من الصيادلة لتوصيل الأدوية للمرضى فى منازلهم.

وفور إطلاق المبادرة انضم للجروب ما يقرب من 6 آلاف من الأهالى خلال الساعات الأولى من إطلاقه، وقد نال ذلك استحسان العديد من أبناء الشرقية، وقاموا بتوجيه التحية للأطباء المتطوعين فى تقديم الاستشارات فى الجروب، حرصا على للحفاظ على صحتهم وعدم النزول من المنازل.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية والقروية، كلًا فى نطاق اختصاصه، بالتنبيه على أصحاب المحال العامة والمقاهى والكفيهات والكافيتريات بعدم تقديم "الشيشة" وغيرها من أدوات التدخين لرواد تلك المحال، ومنعها منعًا باتًا، وأنه فى حالة المخالفة وعدم الالتزام بالتعليمات يتم غلق المحال فورًا وقطع كافة المرافق عنها، مع التحفظ على الأدوات المضبوطة ومصادرتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة، وغلق قاعات الأفراح وإلغاء سردقات العزاء.

فى سياق متصل أغلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية العديد من الأسواق وما يقرب من 600 حضانة ومركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة، وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع الحضانات ومراكز الدروس الخصوصية بجميع أنحاء المحافظة، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها لتجنبهم للمساءلة القانونية . وأصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمنع إقامة الأسواق والسويقات الشعبية والباعة الجائلين ووقف جميع الأنشطة الرياضية بالنوادى والصالات الرياضية ومراكز الشباب والساحات الشعبية، ومنع أى تجمعات بتلك الأماكن أو أية أنشطة تتعلق بالجمعيات الأهلية، مع الاستمرار فى غلق دور المناسبات وقاعات الأفراح ومنع إقامة الحفلات والفاعليات التى تحوى تجمعات للمواطنين حتى نهاية الشهر الجارى، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.