أضبط مخالفة.. زحام أمام مكتب بريد الغردقة رغم التحذير من كورونا.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهد فرع مركز الخدمات البريدية الغردقة الرئيسي، ازدحام عدد كبير من المواطنين أمام أبواب المركز في انتظار السماح لهم بالدخول، لقضاء خدماتهم البريدية، وإرسال حوالات بريدية لأهاليهم بالمخالفة لقرارات الحكومة بمنع التجمعات ضمن الاجراءات الوقائية ضد فيروس الكورونا.

من جانبه قال مصدر من مكتب بريد الغردقة الرئيسي، إن البريد يتبع الاجراءات الوقائية وتعليمات الحكومة في التقليل من الازدحام والسماح بدخول المواطنين داخل المركز فرد ثم بهد انتهاء خدمته يتم دخول فرد أخر إلا أن المواطنين تكدسوا خارج أبواب المركز في انتظار ادوارهم.

الجدير بالذكر أن قرارات الحكومة بمنع التجمعات وتخفيف العمالة داخل المصالح الحكومية المختلفة، ضمن الاجراءات الوقائية التي يتم اتباعها للحماية من فيروس كورونا المستجد، حيث أن قرارات غلق المحال التجارية في السابعة مساءا حتي السادسة صباحا ضمن القرارات الاجرائية للوقائية ضد فيروس كورونا

كانت أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن استمرار حملات التطهير والتعقيم المختلفة بمدن المحافظة، ضمن اجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

من جانبه أعلن الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، أن حرصاً علي الصحة العامة، والتأكد من توافر كافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم، تم توجيه فرق مكافحة الأمراض المتوطنة برئاسة الدكتورة نصره سعد، وفرق المتوطنة بالإدارات الصحية بمدن المحافظة المختلفة وبمشاركة الوحدات المحلية للقيام بأعمال الرش والتعقيم والتطهير.

وأكد في بيان له اليوم، أن قامت الفرق برش وتطهير وتعقيم 12 فندق سياحى بالغردقة، وبالاضافة الى عمل حملات التوعية وتدريب العاملين بالمنشآت السياحية، كذلك 41 ديوان من دواوين المصالح الحكومية، بينهم مبنى حي جنوب الغردقة، والوحده الشاملة لرعاية الاحداث، والإدارة العامة للمياه الجوفية، وقسم شرطة الكهرباء، ومبني الادارة الصحية والسكن الإدارى والمبني الإدارى شرطة النجدة، ومقر فرع المجلس القومي للمرأة ومبني ادارة المحميات بالبحر الأحمر، وشوارع منطقة الدهار، وشوارع وممرات منطقة الممشى السياحى والشيراتون، ومستشفى الحميات والمستشفى العام ، والمعمل المشترك، ومطار الغردقة، ومبنى التأمينات والمعاشات، والسنترال السياحى، وسنترال الدهار.

وبمدينة رأس غارب تم تطهير وتعقيم مبنى السنترال، ومدرسة ثانوى بنين، ومدرسة ابن سينا، ومدرسة عثمان بن عفان، ومدرسة العبور، وبمدينة سفاجا تم رش وتطهير وتعقيم مسجد الخالدين بسفاجا، والوحدة المحلية، والمطافى، ومدرسة السادات ومدرسة أحمد حسن،والمواصلات العامة.

وبمدينة القصير تم تطهير وتعقيم الادارة الصحية بالقصير، ومقر جمعية رسالة، ومبنى الادارة الزراعية، وقسم الشرطة وجميع المنشآت الآمنية، وتم تطهير وتعقيم جميع مساجد القصير.

وبمدينة مرسى علم تم تطهير وتعقيم المعاهد الأزهرية والمساجد، كذلك في الشلاتين تم تطهير وتعقيم مستشفى الشلاتين المركزى والمواصلات العامة.