أسواق الخضروات بقرى المنيا تتحدى الإغلاق..والوحدات المحلية تطارد الباعة

المنيا- حسن عبد الغفار

رغم القرار الذى أصدره اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بمنع الأسواق سواء كانت أسواق الماشية أو الخضروات الأسبوعية واليومية، لمنع تجمعات المواطنين كأجراء احترازى لمواجهة فيروس كرونا المستجد ،إلا أن الأسواق مازالت تعمل خاصة أسواق الخضروات الأسبوعية فى القرى بمختلف مراكز المحافظة، ورغم قيام الوحدات المحلية بمطارده الباعة وفض الأسواق إلا انها تعود فى موعدها من كل أسبوع .

ففى مركز سمالوط قامت الوحده المحلية لقرية اسطال بفض تجمعات الباعة والأفراد الذى يقام كل يوم أحد من كل أسبوع بقرية طرفا الكوم وكذلك سوق قرية داقوف الذى يقام اليوم الاثنين من كل أسبوع وذلك بحضور امبيشى هارون رئيس القرية وسالم سنوسى سكرتير القرية.

كما قامت لجنه من الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط برئاسة عماد حسن عبد العزيز نائب رئيس المركز بالتوجه لقرى منقطين وبنى غنى، وتم منع تجمع بعض الباعة والأفراد استعدادا لإقامة سوق الخضروات الأسبوعى بتلك القرى، و تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بالتنسيق مع رجال الشرطة والقطاعات المعنية متابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا .

وفى مركز المنيا مازالت الأسواق بالقرى تقام فى مواعيدها الأسبوعية رغم التحذيرات وفض الأسواق لأكثر من مرة حيث قامت الوحدة المحلية ببنى محمد سلطان بإلغاء إقامة سوق قرية ريدة للخضر والفاكهة وخلافه بحضور الدكتور رجب نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حيث تم منع الأهالى من التواجد بالسوق حرصا على الصحة العامة لهم.

فيما مازالت تجمعات الأهالى فى سوق الحبشى وسوق والملاح بمدينة المنيا ، فيما يشهد شارع الحسينى وهو أحد الشوارع الهامة والحيوية بالمحافظة زحام المواطنين فى ساعات النهار .

ومن ناحيتها تم التنسيق بين الوحدات المحلية بمختلف مراكز المحافظة وشرطة المرافق لفض تلك الأسواق ومنع إقامتها أو إلغائها قبل إقامتها فى مواعيدها الأسبوعية المحدد لها .

وقد نجحت الوحدات المحلية فى فض أكثر من 27 سوق يقام فى قرى مراكز المنيا، وكذلك فى مركز بنى مزار فقد ناشد الأهالى القائمين على الوحدة المحلية بفض سوق الخضروات بالمركز ومنع إقامته أو إيجاد حلول له لمنع استغلال التجار للازمة وذلك بسبب التجمعات الكثيفة بهذا السوق .

ومن ناحيته ناشد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، جميع المواطنين بالبقاء فى منازلهم وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتى أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة فى مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية.

وشدد المحافظ، على المتابعة المستمرة للقرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء بغلق المطاعم والمقاهى والكافتيريات والكافيهات، وحظر إقامة أى تجمعات لإقامة أفراح أو احتفالات أو مناسبات أو سرادق عزاء أو اجتماعات أو ندوات سواء أقيمت داخل قاعة احتفالات عامة أو خاصة أو بالشوارع، وإيقاف جميع الأسواق الأسبوعية، بهدف القضاء على أى تجمعات من المواطنين.



