اليوم السابع
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أسعار اللحوم اليوم .. الضأن 120 جنيها و البفتيك 110 جنيهات

الإثنين، 23 مارس 2020 08:00 ص
أسعار اللحوم اليوم .. الضأن 120 جنيها و البفتيك 110 جنيهات لحوم - ارشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار اللحوم اليوم الاثنين 23 -3-2020 استقرارا فى محلات الجزارة بالقاهرة الكبرى ، وتراوحت  اللحوم الكندوز بين 120 وحتى 130جنيها للكيلو، واللحم المفروم من 100-130 جنيها ،السجق 110-125 جنيها، وتراوحت اسعار البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها ، وأسعار البرجر البلدى بين 100-120 جنيها، كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 120و حتى 140جنيها ، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

كما شهدت منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 80-90 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز او الضأن.

 

و الجدير بالذكر أن أسعار اللحوم شهدت انخفاضا بنسبة تقترب من ال10 % بسبب زيادة المعروض فى الأسواق من العروض بفضل زيادة الانتاج والسياسات التى انتهاجتها الدولة من اجل خفض الأسعار فى الأسواق .

 

و كان الدكتور على المصيلحى ،وزير التموين والتجارة الداخلية ، قرر تخفيض سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة 5 جنيهات ليتم طرحها بسعر 80 جنيها بدلًا من 85 جنيها فى إطار تخفيف العبء على المواطنين.

كما وجه المصيلحى ، الأجهزة المعنية بالوزارة بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع وضبط الأسعار وتعزيز دور القطاعات الرقابية وأجهزة حماية المستهلك لضمان توافر السلع المختلفة للمواطنين بجودة عالية.

 

 


أسعار اللحوم

أسعار الخضروات

أسعار السلع

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