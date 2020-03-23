أخبار المحافظات.. تفاصيل رحلة علاج أول مريضة فى دمياط تشفى من كورونا

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة اليوم الاثنين، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

أول مريضة تشفى من الكورونا تحكى لـ"اليوم السابع" تفاصيل رحلة علاجها من المرض

كشفت سيدة بدمياط، رحلة علاجها من فيروس كورونا في مستشفى أبو خليفة للطوارئ بمحافظة الإسماعيلية بعد شفائها من فيروس كورونا؛ وتقدمت "سحر صلاح درغام"، 42 سنة، ربة منزل، لـ"اليوم السابع" بالشكر، ولجميع القائمين على منظومة الصحة فى دمياط والإسماعيلية والذين ساعدوها فى اكتشاف المرض وفحصها وعلاجها، قائلة :"بشكركم انكم بتطمنوا عليا وبشكر كل مصر وبلادنا بخير وبشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى اللى مسبناش وكانوا بيقولولى فى المستشفى الرئيس فاتح خزائن مصر كلها علشان يحمينا من الفيروس اللعين".

وتابعت سحر قصة علاجها قائلة: "أنا ربة منزل بسيطة جدا ولم أخالط أى أحد مصاب بالفيروس ومش بخرج من منزلى كل طلباتى وطلبات البيت زوجى اللى بيحضرها، وأنا كل اللى حصل لى أنى تعبت بشوية برد وروحت لطبيب القرية وهو طبيب باطنة وصف لى العلاج كان عبارة عن حقن مضادات حيوية وأقراص مضاد حيوى وبعد يومين التعب زاد فذهبت له مرة أخرى قبل موعد الإعادة، فوصف لى 6 عبوات محاليل وتعبت أكثر والأكسجين فى جسمى وصل إلى 69".

وأكملت سحر قصتها مع فيروس كورونا: "أصبت بالتهاب رئوى حاد وضيق تنفس، وعلى الفور طلب منى زوجى الذهاب لمستشفى الصدر فقالولى هناك انتى كان عندك برد وأخدتى علاج غلط، ودخلت العناية المركزة فى مستشفى الصدر قعدت يومين مكنتش قادرة أتنفس طبيعى وخدوا منى عينة دم ومسحة من الأنف وبعدها قالولى انتى تعبانة وهنعالجك على نفقة الدولة، والإسعاف هينقلك الإسماعيلية هناك عندهم إمكانيات وعلاج مش موجود هنا لأن انتى عندك فيروس قلل مناعتك وهكون عرضه لأى عدوى وانا ساعتها اتشاهدت وقولت خلاص دى النهاية" .

وأكدت سحر فى وصف رحلة علاجها: "كانت المستشفى فيها رعاية متكاملة بسم الله ماشاء الله أطباء وممرضات زى الفل لم أرى مثل هذه الخدمة من قبل "، وعن الطعام الذى كانت تتناوله طيلة أيامها قالت:" الأكل كان بنظام وحاجة جميلة وجبة الفطار كانت عبارة من بيضة مسلوقة، لبن، عصير جوافة، رغيف خبز اسمر، قطعتين جبن، بينما وجبة الغذاء كانت عبارة عن نصف دجاجة، شوربة خضار، سلطة خضراء، عصير جوافة، بينما وجبة العشاء عبارة عن ٢ رغيف فينو، ٢ كوب زبادى، جبنة، عسل نحل، سلطة خضراء".

واختتمت سحر بتوجيه الشكر لكافة العاملين بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية من أطباء وتمريض كما وجهت الشكر للحكومة على رعايتها للمصابين فالفيروس اللعين مؤكدة أنها تعافت تماما كما تم سحب عينات من زوجها وبناتها الخمسة وحفيدها والحمد لله جاءت جميعها سلبية.

احتفال طاقم الأمن بمستشفى إسنا للحجر الصحى بتعافى 29 حالة من كورونا

تداول عدد من شباب مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، فيديو لاحتفالات طاقم وأفراد أمن مستشفى إسنا التخصصى التى تم تخصيصها من قبل وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لتصبح مستشفى للعزل والحجر الصحي للمصابين بـ"فيروس كورونا" كوفيد -19، وذلك ابتهاجاً من العاملين بالمستشفى بشفاء 29 حالة بين المعزولين من المصابين بالفيروس فى الصباح بعد التأكد من شفائهم وسلبية تحاليلهم بالكامل.

وقالت مصادر طبية بمدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، إن المستشفى استقبلت حالات متنوعة على مدار الأيام الماضية، منهم المصريين المخالطين للحالات المصابة داخل الفنادق والمراكب النيلية التى تم اكتشاف ظهور "فيروس كورونا" داخلها، وبينهم أجانب من جنسيات متنوعة، وقدم الفريق الطبى بالمستشفى مجهودات كبيرة لخدمة كافة المرضى خلال فترة الحجر الصحي داخل المستشفى على مدار الأيام الماضية، وبالفعل تعافت حوالى 29 حالة جديدة بالمستشفى مؤخراً، ويجرى إنهاء كافة اللازم لخروجهم بحالة جيدة بعد التعافى من الفيروس.

أضافت المصادر، أنه من المقرر أن يتم توفير طواقم طبية جديدة داخل المستشفى عقب النجاح والمجهود الشاق للأطباء والتمريض داخل المستشفى على مدار الفترة الماضية، وذلك للتخفيف عنهم خلال مسيرة مكافحة المرض والتعامل مع حالات المرضى من مختلف الجنسيات حول العالم والمصريين المخالطين للحالات المصابة بعد إيجابية تحاليلهم.

ساعة تروح وساعة تيجى.. مواطن يدعى أنه المهدى المنتظر فى عصر كورونا

تداول عدد من المواطنين ، فيديو عبر تطبيق " واتس آب" ، لشخص يعلن فيه أنه المهدى المنتظر ، من أمام أحد المساجد ، في احدى المحافظات.

وقال فى الفيديو: يا أيها الناس.. أنا المهدى المنتظر.. بعثنى الله رسولاً إلى الدنيا كلها.. أخبر عنى محمد رسول الله.. وقد بعثني الله رسولاً إلى الدنيا كلها.. أنا المهدي.. أنا المهدي رسول الله عيسى بن مريم.. أمرت أن أسلم فأسلمت لله رب العالمين.. أنا المهدي أملك الناس سبع سنوات فإن مت قمت قامت القيامة.. أنا المهدى.. اللهم إني بلغت اللهم فاشهد".

وأكد المواطن الذى لم يحدد بعد مكانه ولا تفاصيل اسمه أنه "المهدي المنتظر" الذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بظهوره في آخر الزمان ليحكم في الأرض وينشر العدل.

وظهر الرجل في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقف أمام أبواب أحد المساجد، مرددًا بأنه "المهدي المنتظر".

تشميع مقهى بسرس الليان لمخالفته قرار الغلق وتدخين الشيشة

قامت الوحدة المحلية بسرس الليان بمحافظة المنوفية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، بشن حملة تم خلالها تشميع مقهى بناحية المدينة لعدم الالتزام بمواعيد الغلق وتداول الشيشة وعدم وجود شهادة صحية، حيث تم تحرير محضر جنح ضد صاحبها رقم 1045 لسنة 2020، لمخالفتها تعليمات قرار رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، باستمرار شن الحملات لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق المقاهى والكافتيريات والمحال العام والمولات التجارية وعدم تداول الشيشة بنطاق المحافظة، فى إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد.

كان محافظ المنوفية، يرافقه مدير أمن المنوفية، قام بتفقد أعمال غلق الكافيتريات والمقاهى والمولات التجارية والمحال العامة بنطاق مركز ومدينة شبين الكوم.

جامعة أسيوط تكرم والدة الشهيد مصطفى عثمان وعدد من الأمهات المثاليات

كرمت الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون المجتمع وخدمة البيئة عدداً من الأمهات المثاليات بمختلف قطاعات وكليات الجامعة وذلك احتفالاً بعيد الأم وخلال التكريم أشادت الدكتورة مها غانم بما تبذله الأم المصرية من حب وعطاء جعلها منها ركيزة لقوام الأسرة واستقرارها ، كما تمثل الأم المصرية نموذجاً يحتذي به على مستوى العالم في الكفاح والتفاني من أجل حماية أسراتها ودعمهم ، مقدمةً التهنئة إلى الأمهات الفائزات بلقب الأم المثالية من المنتسبات لجامعة أسيوط لعام 2010.

وصرحت نائب رئيس جامعة أسيوط أن الجامعة كانت قد أطلقت مسابقة لأول مرة هذا العام لاختيار عدد من الأمهات المثاليات من مختلف قطاعات الجامعة مما يمثلوا نموذجاً مشرفاً ومتميزاً للأم المصرية ، حيث ترأست لجنة مخصصة لفحص المرشحات من كل كلية بالجامعة والتي ضمت فى عضويتها الدكتورة سماح عبد الله عميدة كلية التمريض ، والدكتورة ماجدة هاشم عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة ، والدكتورة مديحة درويش عميدة كلية الطب البيطري ، والدكتورة مها الخولى وكيلة كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة هبه الله جمال راشد وكيلة طب الأسنان لذات القطاع وكذلك الدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئة.

وأعلنت الدكتورة مها غانم أن تكريم الجامعة للأمهات المثاليات شمل تكريم كل من الدكتورة علية محمد حماد الحسيني أستاذ متفرغ بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم ورئيسة الجمعية النسائية وذلك لمجهوداتها المميزة في دعم ذوى الإعاقة من خلال إدارتها لمركز ذوى الإعاقة الذهنية والحركية بالجامعة، و شهيرة السيد حامد الموظفة بالإدارة العامة للاستراحات ومساكن أعضاء هيئة التدريس ووالدة الشهيد النقيب مصطفى عثمان والذي ضحى بروحه الطاهرة ودمائه الذكية فداءً للوطن وحمايةً لشعبه خلال تصديه لأحد الهجمات الإرهابية الخسيسة بسيناء .

قصة "عزيزة".. تعمل منذ 12عاما سائقة على ميكروباص لمساعدة زوجها بالغربية

سطرت عزيزة محمد ابنة قرية اخناواى مركز طنطا بمحافظة الغربية، قصة كفاح من نوع خاص، بعد ان قررت أن تمتهن مهن الرجال، وتعلمت قيادة السيارات، لتقود ميكروباص زوجها حتى تساعد فى توفير احتياجات الأسرة المكونة من 7 أفراد 3 بنات وولدان وهى وزوجها، بعد أن اصبح زوجها مريضا لا يقدر على العمل على الميكروباص.

لم تقف عزيزة مكتوفة الأيدى بعد مرض زوجها وقررت أن تعمل بدلا منه وتساعده فى توفير احتياجات الأسرة، فعرضت عليه تعليمها القيادة وبعد محاولات من الاقناع وافق زوجها، وقام بتعليمها القيادة واستطاعت أن تستخرج رخصة قيادة، وتقود الميكروباص وتعمل مثلها مثل أى سائق. تعرضت فى بداية الأمر لمضايقات من السائقين، إلا انها استطاعت ان تتغلب على ذلك، وعرفها الكثير من زبائنها وتفتخر بعملها.

استوقف" اليوم السابع" عزيزة أثناء تحميلها للركاب على خط المحلة – طنطا، وبابتسامه لا تفارق وجهها تنادى على الزبائن لتحميل السيارة والتوجه بهم لمدينة طنطا، وكشفت بانها تعمل سائق ميكروباص منذ 12عاما، وتشعر بالفخر وهى تعمل فى هذه المهنة.

وأوضحت أن زوجها يمتلك ميكروباص وكان يعمل عليه ولكن ظروفه الصحية، دفعتها للخروج والعمل لمساعدته لتوفير احتياجات الأسرة، فعرضت على زوجها ان يعلمها القيادة ولكنه رفض فى بداية الأمر وبعد محايلات منها وافق على طلبها، وظلت تتعلم القيادة لفترة حتى احترفت القيادة واستخرجت رخصة قيادة.