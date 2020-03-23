أخبار البورصة اليوم الاثنين 23-3-2020

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 23-3-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بمشتريات للمؤسسات المحلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 16.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 540.835 مليار جنيه.



إيقاف تداول 55 شركة قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 100 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

جاءت قائمة الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى السويدى إليكتريك، حديد عز، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، البنك التجارى الدولى-مصر، بنك كريدى أجريكول مصر، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، السويدى إليكتريك، مصر لصناعة الكيماويات، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، الإسكندرية للزيوت المعدنية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، مجموعة بورتو القابضة، القلعة للاستشارات المالية، المجموعة المالية هيرميس القابضة، أوراسكوم للاستثمار القابضة، الشرقية-ايسترن كومبانى، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إعمار مصر للتنمية، أوراسكوم للتنمية مصر، المصرية للمنتجعات السياحية، مجموعة طلعت مصطفى القابضة.

كما تم إيقاف تداول بالم هيلز للتعمير، أوراسكوم كونستراكشون بى ال سى، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، المتلقى العربى للاستثمارات، النساجون الشرقيون للسجاد، بنك التعمير والإسكان، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، ابن سينا فارما، المالية والصناعية المصرية، سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب مصر، مصرف أبو ظبى الإسلامى-مصر، القناة للتوكيلات الملاحية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، المتحدة للإسكان والتعمير، رمكو لإنشاء القرى السياحية، القاهرة للزيوت والصابون، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، العربية لحليج الأقطان، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية.

وتم أيضاً إيقاف تداول أسهم؛ العربية المتحدة للحن والتفريغ، أجواء للصناعات الغذائية، الحديد والصلب المصرية، الكابلات الكهربائية المصرية، مصر للألومنيوم، الأهلى للتنمية والاستثمار، جنوب الوادى للأسمنت، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، السويس للأسمنت، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، التعمير والاستشارات الهندسية، المجموعة المصرية العقارية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف، بلتون المالية القابضة، المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، القاهرة للدواجن، مصر للأسمنت-قنا، جهينة للصناعات الغذائية، الاستثمار العقارى العربى-اليكو.

وتم أيضاً إيقاف تداول شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، الشمس للإسكان والتعمير، شركة مستشفى كليوباترا، الألومنيوم العربية، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، آسيك للتعدين-اسكوم، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، العامة لصناعة الورق-راكتا، الإسماعيلية مصر للدواجن، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، جى بى اوتو، العامة لمنتجات الخزف والصينى، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، المنصورة للدواجن، جلاكسو سميثكلاين، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، مطاحن ومخابز الإسكندرية، بنك قناة السويس.

وتم إيقاف زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، المصرية للاتصالات، العربية للأسمنت، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، الدولية للمحاصيل الزراعية، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، ليسيكو مصر، اودن للاستثمارات المالية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، شارم دريمز للاستثمار السياحى، شركة النصر للأعمال المدنية ، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، راية لخدمات مراكز الاتصالات، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، العالمية للاستثمار والتنمية.

البورصة تربح 16.5 مليار جنيه وتم إيقاف أسهم العبوات الطبية، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، الدلتا للسكر، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، مطاحن مصر العليا، مصر للفنادق، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، المصرية للدواجن، فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، مجموعة جى.أم.سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بمشتريات للمؤسسات المحلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 16.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 540.835 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 313.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 30.3 ألف عملية لعدد 179 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 70.19% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.59%، والعرب على 5.22% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 56.52% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.47%.

ومال صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 35.6 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 29.9 مليون جنيه، 414.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 1.2 مليون جنيه، 480 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 10047 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.34% ليغلق عند مستوى 1298 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.56% ليغلق عند مستوى 11279 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 3670 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.01% ليغلق عند مستوى 904 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 4.32% ليغلق عند مستوى 1011 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 585 نقطة.

وارتفعت أسهم 131 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 19 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة.

أسهم خزينة أقبلت 11 شركة على شراء أسهم خزينة، خلال جلسة تداول أمس الأحد، لتخفيف حدة التأثير السلبى بالأحداث، العمل على دعم السهم فى البورصة المصرية، الحد من الانخفاض غير المبرر فى سعر السهم بالبورصة، منح الثقة للمستثمرين لعدم التخلص من أسهمهم، خاصة بعد موافقة هيئة الرقابة المالية على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة، والتى للشركات بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول، وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة. أقبلت 11 شركة على شراء أسهم خزينة، خلال جلسة تداول أمس الأحد، لتخفيف حدة التأثير السلبى بالأحداث، العمل على دعم السهم فى البورصة المصرية، الحد من الانخفاض غير المبرر فى سعر السهم بالبورصة، منح الثقة للمستثمرين لعدم التخلص من أسهمهم، خاصة بعد موافقة هيئة الرقابة المالية على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة، والتى للشركات بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول، وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.

واشترت شركات؛ مدينة نصر للإسكان والتعمير، عدد 177 ألف سهم ليصل إلى إجمالى ما تم شرائه 350 ألف سهم، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير 112.9 ألف سهم خزينة، راية لخدمات مراكز الاتصالات عدد 219.5 ألف سهم، راية القابضة للاستثمارات المالية 505.735 ألف سهم، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك عدد 175.2 ألف سهم ليصل إجمالى نسبة أسهم الخزينة 1.5%.

كما اشترت شركات؛ الكابلات الكهربائية المصرية عدد 771.628 ألف سهم ليصل إجمالى نسبة أسهم الخزينة 0.5%، اودن للاستثمارات المالية عدد 221.354 ألف سهم، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى عدد 3.7 مليون سهم ليصل إجمالى نسبة أسهم الخزينة 2.33%، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى 1.398 مليون سهم ليصل إجمالى نسبة أسهم الخزينة 0.018%، المتحدة للإسكان والتعمير 390 ألف سهم ليصل إجمالى نسبة أسهم الخزينة 0.0051639%، الشرقية-ايسترن كومبانى 67.5 مليون سهم ليصل إجمالى نسبة أسهم الخزينة 3%.