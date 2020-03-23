اليوم السابع
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أجهزة الأمن بالقليوبية تضبط عاطلا هاربا من قضايا سرقة بالإكراه

الإثنين، 23 مارس 2020 11:33 ص
أجهزة الأمن بالقليوبية تضبط عاطلا هاربا من قضايا سرقة بالإكراه عاطل - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على عاطل هارب من عدة قضايا متنوعة لسرقته حقائب المواطنين، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة، وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من ضابط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ  والمعين خدمة القطاع الأول الدائري بناحية أعلى الطريق الدائري – دائرة قسم الخصوص وبصحبته القوة المرافقة بتمكنه من ضبط "م م س" 30 سنة، عاطل ومقيم بهتيم – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة السابق اتهامه في عددة قضايا ( نشل – سلاح – سرقة ) مطلوب التنفيذ عليه في قضية ( سرقة ) حال استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية ماركة دايون حمراء اللون وقيامه بخطف حقيبة اليد الخاصة بـ" ش    ر   ش "  المقيم حدائق القبة – القاهرة وبداخلها مبلغ مالي 1700 جنية وهاتف محمول ماركة oppo  وضبط المسروقات بحوزته ، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
كما قررت نيابة قليوب بإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لضبطه بحوزته ربع كيلو حشيش وسلاح نارى، تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمود عقل رئيس مباحث قسم قليوب بضبط "ع س ع"، عاطل السابق اتهامه فى 13 قضية (مخدرات)، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع و2 طلقة من ذات العيار وكمية مخدر الحشيش تزن حوالى 250 جراما ومبلغ مالى 140 جنيها وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 777 لسنة 2020م جنح قسم قليوب واحيلا المتهم للنيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق.

 

 

 
 

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