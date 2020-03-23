اليوم السابع
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أبوظبى تقرر إغلاق الأسواق المفتوحة لبيع الأسماك والخضار واللحوم أسبوعين

الإثنين، 23 مارس 2020 10:27 ص
أبوظبى تقرر إغلاق الأسواق المفتوحة لبيع الأسماك والخضار واللحوم أسبوعين الشيخ محمد بن زايد
إيمان حنا

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قررت حكومة أبوظبي البدء رسميا فى تطبيق قرارات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات ووزارة الصحة المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا "كوفيد - 19".

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي إنه وبناء على قرار الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والهيئة العامة للطيران المدني، سيتم إغلاق كافة المراكز التجارية ومراكز التسوق وكذلك الأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم بعد 48 ساعة ولمدة أسبوعين قابلة للمراجعة وتلزم المطاعم بالاقتصار على خدمة استلام الطلبات والتوصيل.

ويستثني من قرار الإغلاق الصيدليات ومنافذ بيع المواد الغذائية "الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت" وكذلك تستثنى شركات التوريد والبيع بالجملة في أسواق الأسماك والخضار واللحوم.

وتقرر أيضا تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة بعد 48 ساعة ولمدة أسبوعين.

وكان ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد قد أكد ـ فى وقت سابق  ـ  أن السلطات فى الإمارات العربية المتحدة ستدعم الاقتصاد عبر تسهيل القوانين والتشريعات الاستثمارية مع انتشار فيروس كورونا فى البلاد. وسبق أن أعلن مصرف الإمارات المركزى عن حزمة بقيمة 27 مليار دولار لاحتواء تداعيات تفشى فيروس كورونا.

وقال محمد بن زايد إن السلطات تخطط لتحفيز القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية. وأضاف أن لجنة جديدة برئاسة دائرة المالية وعضوية البنوك المحلية ستقوم بمتابعة "برامج الاقتراض للشركات المحلية في أبوظبي فى ظل الظروف الراهنة".

كما قال إن برامج التحفيز فى أبوظبى "تمثل دعامة وضمانة للاستقرار الاقتصادى والمالى فى الدولة".

وأضاف "وجهت باستمرار جميع المشاريع الرأسمالية حسب الخطط المعتمدة وعدم إلغاء أو تأجيل أي مشروع في إطار الأجندة التنموية لأبوظبي، وأخذ تدابير إضافية للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية في الإمارة وإعطاء الأولوية للشركات الناشئة فى ضوء التحديات الحالية".


كورونا

ابو ظبى

محمد بن زايد

الامارات

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