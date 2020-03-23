أبوظبى تقرر إغلاق الأسواق المفتوحة لبيع الأسماك والخضار واللحوم أسبوعين

إيمان حنا

قررت حكومة أبوظبي البدء رسميا فى تطبيق قرارات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات ووزارة الصحة المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا "كوفيد - 19".

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي إنه وبناء على قرار الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والهيئة العامة للطيران المدني، سيتم إغلاق كافة المراكز التجارية ومراكز التسوق وكذلك الأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم بعد 48 ساعة ولمدة أسبوعين قابلة للمراجعة وتلزم المطاعم بالاقتصار على خدمة استلام الطلبات والتوصيل.

ويستثني من قرار الإغلاق الصيدليات ومنافذ بيع المواد الغذائية "الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت" وكذلك تستثنى شركات التوريد والبيع بالجملة في أسواق الأسماك والخضار واللحوم.

وتقرر أيضا تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة بعد 48 ساعة ولمدة أسبوعين.

وكان ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد قد أكد ـ فى وقت سابق ـ أن السلطات فى الإمارات العربية المتحدة ستدعم الاقتصاد عبر تسهيل القوانين والتشريعات الاستثمارية مع انتشار فيروس كورونا فى البلاد. وسبق أن أعلن مصرف الإمارات المركزى عن حزمة بقيمة 27 مليار دولار لاحتواء تداعيات تفشى فيروس كورونا.