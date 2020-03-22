97% من قراء اليوم السابع يؤيدون تغليظ عقوبة استغلال الأزمات ورفع الأسعار

أبدى 97% من قراء اليوم السابع موافقتهم على مقترح تغليظ العقوبة على التجار مستغلى الأزمات، لرفع أسعار السلع، واحتكارها، بالتزامن مع الحملات التي تنفذ على الأسواق على مستوى الجمهورية.

وكان اليوم السابع، أجرى استطلاعا لقرائه، عن مدى الموافقة على تغليظ عقوبة استغلال الأزمات لرفع السلع، حيث أيد 97% من القراء المقترح، بينما رفضه 3 % فقط من إجمالي من شاركوا في الاستطلاع.

يأتي ذلك في الوقت الذى تنفذ فيه إدارات التموين المختلفة، بالتنسيق مع شرطة التموين حملات موسعة على كافة المحلات لمنع احتكار السلع الغذائية، والرقابة على الجودة وتواريخ الصلاحية، وذلك بالتزامن مع خطة الوقاية من فيروس كورونا التى تنفذها بكافة القطاعات والمديريات.