8 حالات يجب غسل اليدين فيها لتقليل خطر الإصابة بكورونا.. ما هى؟.. إنفوجراف

كتب محمد رضا

ناشدت منظمة الصحة العالمية، الشعوب فى كافة بلدان العالم بضرروة اتخذ الاحتياطات اللازمة لتقليل مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ووجهت المنظمة العالمية نصائح هامة للمواطنين يجب اتباعها لغسل اليدين من أجل تجنب الإصابة بالفيروس القاتل.

ونشرت منظمة الصحة العالمية فى أفريقيا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، 8 نصائح هامة يجب اتباعها لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهى غسل اليدين فى الحالات الآتية:







1- بعد السعال / العطس

2- "قبل / بعد" .. "وضع / إزالة" القناع

3- عناية بالمرضى

4- "قبل / أثناء / بعد" تحضير الطعام

5- قبل الأكل

6- بعد استخدام المرحاض

7- عندما تبدو اليدين متسخة

8- بعد التعامل مع الحيوانات



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ويأتى هذا بعدما ناشدت منظمة الصحة العالمية، المواطنين بالبعد عن التجمعات والبقاء بالمنازل وعدم الخروج إلا لضرورة ملحة منعا للإصابة بعدوى كورونا التى تؤثر مباشرة على الصحة العامة خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال والحوامل.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن الإلتزام الكامل بالتعليمات والإرشادات الوقائية والإحترازية يقى من العدوى كما أن انحسار المرض والتغلب علية يأتى من خلال عدم مخالطة الأخرين والبعد عن التعرض للإصابة والمحافظة على النظافة الشخصية، وأضافت منظمة الصحة العالمية أن أن الذين تعرضوا لأشخاص مصابين أو محتمل اصابتهم عليهم التوجة للمستشفيات للفحص والخضوع للمتابعة تحسبا لظهور أى عدوى.

ويشار إلى أن منظمة الصحة العالمية فى مصر، كانت قد حذرت، قبل قليل، من إدعاء شخص انتمائه للمنظمة وتكليفه منها بمتابعة الإجراءات والأوبئة فى مصر، نافية تلك الادعاءات جملة وتفصيلًا، كما ناشدت الجميع بالحصول على المعلومات الخاصة من المنظمة عن طريق منصاتها الرسمية فقط.

وقالت منظمة الصحة العالمية، فى تدوينه عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اليوم الأحد، "لقد تم تداول اليوم رسالة صوتية عن شخص يُدّعى انتماؤه وتكليفه من منظمة الصحة العالمية بمتابعة الإجراءات والأوبئة في مصر، وهذا الكلام عارٍ من الصحة.. وبيانات المنظمة دائمًا تخرج من المنصات الرسمية لها والتي يتم تحديثها بشكل رسمى".