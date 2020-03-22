اليوم السابع
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الأحد، 22 مارس 2020 01:22 م
خالد صلاح
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600 طبيب يقاضون رئيس وزراء فرنسا لتقصيره فى التدابير اللازمة ضد فيروس كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 01:11 م
600 طبيب يقاضون رئيس وزراء فرنسا لتقصيره فى التدابير اللازمة ضد فيروس كورونا مكافحة كورونا - أرشيفية
هند المغربي

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قام 600 طبيب فرنسى برفع دعوى قضائية ضد رئيس وزراء فرنسا، إدوار فيليب، ووزيرة الصحة السابقة، أجنيس بوزين، يتهمونهم بالتقصير فى اتخاذ تدابير لمكافحة فيروس كورونا فى الوقت المناسب وفق روسيا اليوم .

 

وبحسب وسائل إعلام فرنسية، رفع الأطباء الدعوى ضد رئيس الحكومة ووزيرة الصحة التى استقالت من منصها فى فبراير الماضى أمام "محكمة العدل الجمهورية" (المختصة فى محاكمة كبار المسؤولين).

 

وإتهم الأطباء، فيليب وبوزين بـ"الكذب"، والامتناع عن اتخاذ تدابير وقائية ضد كورونا فى الوقت المناسب، رغم معرفتهما بخطورة الفيروس.

 

وقال محامى الأطباء، فابريس دى فيسيو، فى تصريحات للصحفيين، إنه "من الضرورى فتح تحقيق للكشف عن المعلومات التى تم إخفاؤها عن الفرنسيين".

 

من جهة أخرى، طالب العاملون بدور رعاية المسنين، الحكومة بتوفير الكمامات الطبية بشكل كاف، وأفادوا فى رسالة موجهة إلى وزير الصحة الحالى، أوليفييه فيران، بأن نقص الكمامات الطبية قد يتسبب فى وفاة 100 ألف مسن.

 

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا فى فرنسا 12 ألفا و612، فيما سجلت 450 وفاة، حتى يوم أمس السبت.


رئيس وزراء فرنسا

كورونا

فرنسا

صحة

اطباء

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