50 شابا من حى أبو صقل بالعريش ينفذون حملة تطهير وتعقيم للحى

وقال إيهاب المالح، أحد الشباب المشاركين، أن الحملة بدأت من أمس وتواصلت اليوم ليلا ، وخلالها قام الشباب تحت اشراف رموز وعواقل الحى بعملية تعقيم وتطهير للشوارع بإستخدام معدات رش مجهزة وفرها الأهالى بالجهود الذاتية.

وأضاف أن الحملة هى مبادرة من أهالى منطقة ابوصقل فى الاجراءات الاحترازية للوقاية من مخاطر فيروس كورونا، ومقررا أن تتواصل الحملة خلال الأيام القادمة .

وشهدت محافظة شمال سيناء مبادرات شبابية منوعة نفذتها مجموعات تطوعية وخلالها قامت بأعمال تطهير وتعقيم فى عددا من احياء مدينة العريش ومبادرات فى مدينة الشيخ زويد نفذها شباب متطوعون .

وكان أخر مبادرة تطهير وتعقيم نفذها مركز شباب 6 اكتوبر بمدينة العريش، واعلنت إدارة المركز تنفيذ مبادرة توفير ادوات التطهير للأهالى لاستعمالها فى اعمال التعقيم .

ويجرى تنفيذ المبادرة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة، وتأتى فى إطار حرص المركز على التفاعل مع المجتمع السيناوى وللظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد .

واوضح بيان مركز الشباب انه عقد اجتماع مع قادة المجموعة الكشفية للمركز والعمل التطوعى وتم الاتفاق على تنفيذ التطهير والتعقيم للأحياء من خلال توفير الكلور وعمل ملصقات توعية وتوفير أجهزة الرش ، وتوفير رشاشات صغيرة توزع على وسائل النقل.

وتقوم بالتوزيع مجموعات العمل ، بعد تحديد الاماكن التى سيتم فيها التنفيذ وتنفذها المجموعات الكشفية والإرشادية والتطوع .



شاب من حى ابوصقل بالعريش ينفذون حملة تطهير (1)



شاب من حى ابوصقل بالعريش ينفذون حملة تطهير (2)



شاب من حى ابوصقل بالعريش ينفذون حملة تطهير (3)



شاب من حى ابوصقل بالعريش ينفذون حملة تطهير (4)



شاب من حى ابوصقل بالعريش ينفذون حملة تطهير (5)



شاب من حى ابوصقل بالعريش ينفذون حملة تطهير (6)



شاب من حى ابوصقل بالعريش ينفذون حملة تطهير (7)



شاب من حى ابوصقل بالعريش ينفذون حملة تطهير (8)



شاب من حى ابوصقل بالعريش ينفذون حملة تطهير (9)



شاب من حى ابوصقل بالعريش ينفذون حملة تطهير (10)