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5 معلومات فى واقعة سرقة 500 ألف جنيه من بريد بلقاس

الأحد، 22 مارس 2020 05:52 م
5 معلومات فى واقعة سرقة 500 ألف جنيه من بريد بلقاس المستشار حسن فريد - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بـ"أنصار بيت المقدس"، بعد إيداع حيثيات حكمها القاضى بالإعدام شنقا للإرهابى هشام عشماوى و36 آخرين، وأحكام ما بين المؤبد والمشدد لـ 157 متهما بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

ومن الجرائم التى ارتكبها المتهمون واقعة سرقة مكتب بريد بلقاس، وذكرت الحيثيات العديد من المعلومات حول تلك الواقعة منها:

1 ـ الواقعة حدثت فى 15 يوليو 2013.

2 ـ المتهم المتوفى حسن عبد العال رصد الدراجة البخارية التابعة لمكتب البريد والتى كانت تنقل الأموال.

3 ـ اشترك فى الواقعة منهم المتهم الثانى بعد المائة حسن عبد العال واثنين آخرين وبحوزتهم أسلحة نارية

4 ـ المتهمون أطلقوا أعيرة نارية فى الهواء على أثنين من موظفين مكتب البريد وهما أحمد سلطان واحمد الشرينى وشلوا حركتهما واستولوا على مبلغ مالى قدره 500 ألف جنيه.

5 ـ المتهم المتوفى الثانى بعد المائة سلم المبالغ للمتهم مؤسس التنظيم الإرهابى توفيق فريج لتمويل جانب من عمليات الجماعة العدائية.

 

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.

 


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