2 مليون 700 ألف جنيه لتطوير إستقبال و أقسام داخلية بمستشفى صدر الزقازيق

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، انه دعمت مستشفي الصدر بتكلفة بلغت 3مليون و 700 ألف جنيه، وأيضاً تطوير ورفع كفاءة قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي حميات الزقازيق، دعم من المديرية بتكلفة بلغت 200ألف جنيه.

أوضح وكيل الوزارة، انه قام بجولة ميدانية علي مستشفيات الأمراض الصدرية وحميات الزقازيق ، لمتابعة إنتظام سير العمل ، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي ، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية ، وأعمال التطوير الجارية حالياً بهذه المستشفيات ، حيث جاري تطوير ورفع كفاءة قسم الدرن والأقسام الداخلية بالمستشفي ، وتطوير شبكة الغازات ، دعم من ميزانية المديرية بتكلفة بلغت 3مليون و 700 ألف جنيه ، وأيضاً تطوير ورفع كفاءة قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي حميات الزقازيق ، دعم من المديرية بتكلفة بلغت 200 ألف جنيه ، وشدد وكيل الوزارة علي سرعة الإنتهاء من الأعمال الجارية ، ودخولها الخدمة في أقرب وقت ، كما ناقش مع إدارة المستشفي وضع اللمسات النهائية والمنظر الجمالي في تشطيب هذه الأعمال ، كما تابع وكيل الوزارة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة بالمستشفيات ، وأكد علي تنفيذ التعليمات بإلغاء الزيارة ، ووضع إرشادات التوعية للمرضي ، وترك مسافة لا تقل عن متر بين كل مريض وآخر ، مع وضع أماكن الإنتظار خارج المباني المغلقة .

في السياق ذاته، تابع إلغاء الزيارات الخاصة بالمرضي بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة ، وشدد وكيل الوزارة علي تنفيذ التعليمات لمنع التكدس والتجمعات ، وتم التأكيد علي أفراد الأمن بتنفيذ ذلك بجميع المستشفيات، مع تنظيم حركة دخول وخروج المرضي ، وأماكن إنتظار المرضي متلقي الخدمة في الأماكن المفتوحة خارج المباني الداخلية للمستشفي ، مع الحفاظ أيضاً علي منع التزاحم ، وعدم التكدس ، وخاصة عند شباك التذاكر للعيادات الخارجية ، وغيرها ، والتنبيه عليهم بترك مسافة لا تقل عن متر بين كل مريض وآخر ، وأكد جميع مديري المستشفيات اليوم بإلتزامهم بتنفيذ هذه التعليمات في ظل الظروف الراهنة التي تواجها البلاد حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين .