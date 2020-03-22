1.02% زيادة فى كمية الأمطار والمياه المعاد تدويرها والمحلاة عام 2017/2018

كتب مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للمياه والذي يحتفل به يوم 22 مارس من كل عام والذي اقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1992، ويقام الاحتفال هذا العام تحت شعار. "يوم المياه العالمي لعام 2020 وتغير المناخ "

وتضمن البيان مجموعة من أهم هذه المؤشرات، حيث يعتبر نهر النيل هو المورد الرئيسى للمياه فى مصر، وتبلغ حصتها منه55.5 مليارم3 تمثل 69.2٪ من جملة الموارد المائية عام2017/ 2018 ، بينما تقدر مياه الأمطار والسيول والمياه الجوفية وكذا مياه الصرف الزراعى والصحى التى تم تدويرها ومياه البحر المحلاة بنحو 24.75مليار م3 عام 2017/2018 مقابل 24.5مليار م3 عام 2016/2017 بنسبة زيادة 1.02%.

وبلغت كمية المياه المستهلكة في قطاع الزراعة 61.65 مليار م3 عام 2017/2018 مقابل 61.35 مليار م3 عام 2016/2017 بنسبة زيادة 0.5%، بينما بلغت كمية المياه المستهلكة في الشرب 10.70 مليار م3 عام 2017/2018 مقابــل 10.75 مليارم3 عام 2016/2017 بنسبة انخفاض 0.5%.

وبلغت كمية المياه المنتجة من الشركة القابضة 8.75 مليار م3 عام 2017/2018 كما بلغت كمية المياه المباعة 6.15 مليار م3 في نفس العام.