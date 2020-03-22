اليوم السابع
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خالد صلاح
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‏الهند تعلن حظر التجول لمدة 14 ساعة لمواجهة انتشار وباء كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 07:57 ص
‏الهند تعلن حظر التجول لمدة 14 ساعة لمواجهة انتشار وباء كورونا الهند تعلن حظر التجول
أ ش أ

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أعلنت الهند حظر التجوال فى أنحاء البلاد لمدة 14 ساعة لمواجهة انتشار وباء كورونا. ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، دون التطرق لتفاصيل أخرى.
وكانت الهند أعلنت أمس السبت تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرفع اجمالي عدد المصابين إلى 258 شخصا، بينهم 39 أجنبيا، وهم من إيطاليا والفلبين وبريطانيا وكندا وإندونيسيا وسنغافورة.
وأوضحت أن أغلب الإصابات تم تسجيلها في ولاية ماهارشتا، غربي البلاد حيث تم التأكد من 49 إصابة، وفي ولاية كيرالا في الجنوب الغربي 33 إصابة، والإصابات الأخرى موزعة على مختلف أنحاء البلاد.


الهند

كورونا

فيروس كورونا

كورونا فى الهند

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