"ڤودافون مصر" تطلق منصة "تعليمي" بالتعاون مع "نهضة مصر" ومنصة "الأضواء"

الدخول على المنصة وتصفحها "مجانا" للمستخدمين ويستفيد منها الطلاب وأولياء الأمور

رئيس مجلس أمناء مؤسسة فودافون: المشروع يعكس أهمية تكنولوجيا المحمول والتحول الرقمى فى دعم خطوات الحكومة لنشر ثقافة التعلم عن بعد

رئيس مجلس إدارة نهضة مصر: "نفخر بالشراكة التى تمكننا من دعم العملية التعليمية فى مصر من خلال توفير مصادر تعليمية تكميلية لما تقدمه وزارة التربية والتعليم لطلابنا"

أعلنت مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع، عن تعاونها مع دار "نهضة مصر" للنشر، أعرق المؤسسات القائمة على إنتاج المحتوى التعليمى الرقمى وصاحبة العلامة التجارية لأشهر سلسلة كتب تعليمية "الأضواء"، لإطلاق مبادرة تدعم الطلاب المصريين لاستكمال الدراسة عن بعد، بعد قرار الحكومة المصرية بتعليق الدراسة فى الوقت الراهن كإجراء احترازي.

وتقتضى هذه الشراكة إطلاق مؤسسة ڤودافون مصر لمنصة تعليمية إلكترونية تتيح عليها نهضة مصر مصادر ومحتوى تعليمى رقمى من السلسلة التعليمية الأشهر "الأضواء". ويكون الدخول على المنصة وتصفحها "مجانا" للمستخدمين، كما تضم المنصة فيديوهات شرح من قبل مدرسين متخصصين يتم إنتاجها حاليا خصيصًا لتغطى تلك الفترة الطارئة، بالإضافة إلى وسائل تقييم متعددة وأسئلة تفاعلية وأدوات تواصل مباشر مع المدرسين. وتهدف المنصة الإلكترونية الجديدة "تعليمي" دعم الطلاب لاستكمال مسيرتهم التعليمية، كما تدعم الآباء الذين يعدون من أهم الداعمين للطلاب الآن ولمتابعة أداء أبنائهم.

من جانبه، صرح المهندس محمد حنة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع، "نفخر بتوقيعنا هذه الشراكة مع نهضة مصر، والتى تعد من الشراكات الاستراتيجية فى الوقت الراهن الذى ندرك فيه أهمية عملنا، الذى يظهر جليًا فى دعم خطوات الحكومة المصرية فى ظل الأزمة الراهنة، وتتعهد فودافون بتقديم أحدث الحلول التكنولوجية لتطوير المنظومة بكل مراحلها. "

وصرحت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة نهضة مصر، فودافون شريك إستراتيجى لنا فى العديد من المبادرات التنموية المجتمعية، واليوم تأتى هذه الشراكة مع مؤسسة ڤودافون مصر فى وقتً هو الأكثر أهمية للطالب المصرى والعملية التعليمية التى طالما كنا شغوفين بدعمها واثراءها. وأضافت أن نهضة مصر قد بدأت فى عملية التحول الرقمى وانتاج المحتوى التعليمى منذ أكثر من عقدين من الزمن وهو ما مكننا من تطوير منصة الأضواء التى تضم مصادر تعليمية رقمية تساعد الطالب على استيعاب وفهم المحتوى التعليمى بشكل ميسر. كما أكدت أن الشراكة بين منصة "تعليمي" ومنصة "الأضواء" تأتى لتوفر مصادر تعليمية تكميلية لما تقدمه وزارة التربية والتعليم على منصاتها وعلى رأسها بنك المعرفة المصرى والذى يعد من أهم وأضخم المنصات التعليمية الالكترونية على مستوى العالم.

تعليق الصور من اليمين الى اليسار :مى ياسين – أمين عام مؤسسة ڨودافون مصر لتنمية المجتمع، أيمن عصام – رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية، كريم عيد – رئيس التسويق والمحتوى الرقمى، م/محمد حنة – رئيس مجلس أمناء مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع، أ/محمد إبراهيم، رئيس مجموعة شركات نهضة مصر، داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر، إبراهيم إبراهيم، مدير القطاع التجارى بنهضة مصر للنشر، د/ داليا فؤاد - مديرة قطاع المحتوى التعليمى بنهضة مصر للنشر.