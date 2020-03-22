وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفيات الصدر والحميات لمتابعة انتظام سير العمل

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تفقد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفيات الأمراض الصدرية وحميات الزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية، وأعمال التطوير الجارية حالياً بهذه المستشفيات، حيث جارى تطوير ورفع كفاءة قسم الدرن والأقسام الداخلية بالمستشفي، وتطوير شبكة الغازات، دعم من ميزانية مديرية الشئون الصحية بتكلفة بلغت 3 مليون، 700 ألف جنيه، وأيضاً تطوير ورفع كفاءة قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى حميات الزقازيق، دعم من المديرية بتكلفة بلغت 200 ألف جنيه.

وشدد وكيل الوزارة على سرعة الإنتهاء من الأعمال الجارية، ودخولها الخدمة فى أقرب وقت، كما ناقش مع إدارة المستشفى وضع اللمسات النهائية والمنظر الجمالى فى تشطيب هذه الأعمال، كما تابع وكيل الوزارة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة بالمستشفيات، وأكد على تنفيذ التعليمات بإلغاء الزيارة، ووضع إرشادات التوعية للمرضي، وترك مسافة لا تقل عن متر بين كل مريض وآخر، مع وضع أماكن الإنتظار خارج المبانى المغلقة .

وقامت فرق مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية ومكتب أغذية العاشر، بمتابعة تنفيذ تعليمات وكيل وزارة الصحة، بالمنشآت الغذائية، حيث وجه ببعض الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء مروره أمس على هذه المنشآت منها وضع فواصل بين محلات بيع الأغذية والمخابز، وبين محلات بيع الطيور، نظراً لقربهما من بعض، حفاظاً على الصحة العامة، وتم اليوم التأكد من تنفيذ هذه التعليمات حيث إستجاب أصحاب المحلات وتم وضع الفواصل، كما وجه أيضاً بوضع ملصقات توعوية للمواطنين، وبعض الإرشادات بترك مسافات بين كل مواطن وآخر لا تقل عن متر أثناء التعامل مع المنشآت الغذائية، وقامت مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة بتنفيذ ذلك.