وكيل صحة الشرقية يتابع توزيع المستلزمات الوقائية على المستشفيات

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، بالمرور علي المخزن الإقليمي للأدوية والمستلزمات الطبية بالصيادين لمتابعة توزيع المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية الوقائية علي المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة ،في إطار خطة وزارة الصحة والسكان نحو توفير المستلزمات الطبية الوقائية اللازمة للفريق الطبي ، وذلك بعد دعم الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان مديرية الشئون الصحية بالشرقية بالكميات اللازمة من مخزون المستلزمات الطبية والوقائية منها "ماسكات ، جاونات ، كلور ، كحول ، جوانتيات ، نظارات وقائية ، أحذية واقية" ، وحرصاً علي توفير أهم المستلزمات الوقائية للمستشفيات لحين الخروج من الأزمة ، والحد من انتشار العدوي ، حفاظاً على سلامة الفريق الطبي والمواطنين.

ووجه وكيل الوزارة بتوزيع المستلزمات الوقائية علي جميع المستشفيات وفقاً لخطة العمل ومؤشرات الأداء ونسب التردد عليها .

كما قام الدكتور وكيل وزارة الصحة بالشرقية بجولة ميدانية علي مستشفيات الأمراض الصدرية وحميات الزقازيق ، لمتابعة إنتظام سير العمل ، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي ، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية ، وأعمال التطوير الجارية حالياً بهذه المستشفيات ، حيث جاري تطوير ورفع كفاءة قسم الدرن والأقسام الداخلية بالمستشفي ، وتطوير شبكة الغازات ، دعم من ميزانية مديرية الشئون الصحية بتكلفة بلغت 3 مليون ، و700 ألف جنيه ، وأيضاً تطوير ورفع كفاءة قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي حميات الزقازيق ، دعم من المديرية بتكلفة بلغت 200 ألف جنيه ، وشدد وكيل الوزارة علي سرعة الإنتهاء من الأعمال الجارية ، ودخولها الخدمة في أقرب وقت ، كما ناقش مع إدارة المستشفي وضع اللمسات النهائية والمنظر الجمالي في تشطيب هذه الأعمال ، كما تابع وكيل الوزارة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة بالمستشفيات ، وأكد علي تنفيذ التعليمات بإلغاء الزيارة ، ووضع إرشادات التوعية للمرضي ، وترك مسافة لا تقل عن متر بين كل مريض وآخر ، مع وضع أماكن الإنتظار خارج المباني المغلقة .