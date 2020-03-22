وكيل صحة الأقصر يفند توصيات منظمة الصحة العالمية ونصائح للأهالى.. تعرف عليها

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه طبقاً لتوصيات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية يتم الالتزام بضرورة عزل كل من قدم إلى البلاد من الخارج وعزله بالمنزل مع أسرته لمدة 14 يوماً ، وفى حالة ظهور أى أعراض لفيروس كورونا على الشخص أو أى من المخالطين له، يجب الاتصال برقم 105 الخط الساخن الخاص بعمليات وزارة الصحة والسكان.

وأضاف وكيل صحة الأقصر – فى بيان صحفى – أنه شملت التوصيات التأكيد على التوصيات السابق ورودها من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، بأنه لا يتم إجراء أى تحليل لفيروس كورونا لأى شخص سوى من ظهرت عليه الأعراض الخاصة بالفيروس، ويتم توقيع الكشف الطبى من قبل أحد الأطباء المختصين بمستشفى الحميات، ويؤكد وكيل وزارة الصحة أنه لا ضرورة للتوجه إلى المستشفيات سوى من ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا ومنها الحمى ، والسعال، وضيق التنفس.

كما أوصى وكيل وزارة الصحة بالأقصر، بضرورة غسل اليدين بشكل دورى بالماء والصابون أو باستخدام معقم اليدين الكحولى، وذلك عقب التعامل مع الحيوانات أو فضلاتها، وبعد الكحة أوالعطس، وعندما تكون الأيدي متسخة، وعند رعاية المرضى ، وقبل تناول الطعام، وبعد العودة من الخارج، وبعد استخدام المرحاض، موضحاً أن فيروس كورونا المستجد ينتقل عن طريق الرذاذ الناتج عن الرشح، والكحة، والعطس، والعينين، وتتضمن علامات العدوى وأعراض فيروس كورونا، الحمى ، والسعال ، وضيق التنفس.

كما شهدت عدد من مراكز الشباب بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، الإنطلاق فى أعمال التطهير والتعقيم لمراكز الشباب والمكاتب الإدارية والملاعب لمكافحة انتشار فيروس كورونا "كوفيد – 19"، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والخطة الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار الفيروس فى مدن وقرى الأقصر.

وانطلقت فرق الرش والتعقيم بمدن الأقصر المختلفة فى رش مراكز الشباب والأندية الرياضية المختلفة لمكافحة انتشار الفيروس، وذلك بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء بإلغاء كافة التجمعات بمراكز الشباب والأندية حول مصر، حيث كان قد أصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، قرار بإيقاف كافة أنشطة الأسواق الأسبوعية على مستوى المحافظة لمدة أسبوعين ولحين إشعار آخر، وذلك فى ضوء ما تقوم به الدولة من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبناء على التكليفات الواردة اليوم، عقب ظهور عدد من الأسواق المخالفة وضرورة تطبيق القرار عليها بكل قوة.

وقال الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل أول وزارة التموين بمحافظة الأقصر، إنه تمت مواصلة الحملات التموينية بناءاً على تعليمات الدكتور علي المصيلحى وزير التموين، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، حيث تم المرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية وفرع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية وشركة المطاحن وشركات المستلزمات الطبية والصيدليات، وبرفقته رجال مباحث التموين والمفتش الصيدلي، وإدارة التجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية والطب البيطري والإدارات التابعة للمديرية.

وأضاف الدكتور تامر صلاح فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تلك الحملات التى خرجت على سوق الخضار شرق السكة الحديد لمتابعة الأسعار، وكذلك باقي الأنشطة التموينية، وأسفرت عن تحرير عدد 29 محضر وبيانها كالآتي:- (3 شهادة صحية و2 ترخيص و1 غلق بوتاجاز و8 إعلان أسعار و15 تقرير مخابز).