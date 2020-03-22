اليوم السابع
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وكيل الطرق الصوفية بالشرقية :غلق الأضرحة وإلغاء الاحتفالات بالساحات لمواجهة كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 11:47 ص
وكيل الطرق الصوفية بالشرقية :غلق الأضرحة وإلغاء الاحتفالات بالساحات لمواجهة كورونا الشيخ محمد مراعى وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية بالشرقية
الشرقية- فتحية الديب

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قال الشيخ محمد مراعى وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية بالشرقية، أنه كلف وكلاء المشيخة العامة للطرق الصوفية وأعضاء اللجان الأستشارية العامة والفرعية على مستوى المحافظة، بسرعة غلق الأضرحة والساحات التابعة لها وإلغاء التجمعات وذلك لمنع تفشي مرض كورونا.

وأوضح مراعي : نقوم حاليا بتطهير وتعقيم كافة الأضرحة والساحات الصوفية بالكلور لمنع العدوى بالتنسيق مع مديرية أوقاف الشرقية "،مشددا على وكلاء المشيخة وأعضاء اللجان الأستشارية العليا بضرورة إلغاء ومنع جميع الحضرات التى تقام أسبوعيا سواء بالساحات الصوفية أو المنازل،ومنع التجمعات لأى سبب كان،وغير مسموح بأى تجاوز،ومن يخالف سيتم إحالته للجنة القانونية بمشيخة الطرق الصوفية بالشرقية للمسألة.

يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور عبدالهادى القصبى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس المجلس الصوفى الأعلى،وفى ضوء الإجراءات الإحترازية التى وضعتها الدولة لمكافحة مرض كورونا ووقاية المواطنين من خطورته.

وكان الدكتور ممدوح غراب،  محافظ الشرقية ، قد شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية والقروية، كلًا في نطاق اختصاصه، بالتنبيه علي أصحاب المحال العامة والمقاهي والكفيهات والكافتيريات بعدم تقديم "الشيشة" وغيرها من أدوات التدخين لرواد تلك المحال، ومنعها منعًا باتًا، وأنه في حالة المخالفة وعدم الالتزام بالتعليمات يتم غلق المحال فورًا وقطع كافة المرافق عنها، مع التحفظ على الأدوات المضبوطة ومصادرتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة، وغلق قاعات الأفراح وإلغاء سردقات العزاء.

في  سياق متصل  أغلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية  العديد من الأسواق و ما يقرب من 600 حضانة ومركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة ،  وشدد محافظ الشرقية  على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع الحضانات ومراكز الدروس الخصوصية بجميع انحاء المحافظة ، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها لتجنبهم للمساءلة القانونية . وأصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمنع إقامة الأسواق والسويقات الشعبية والباعة الجائلين ووقف جميع الأنشطة الرياضية بالنوادي والصالات الرياضية ومراكز الشباب والساحات الشعبية، ومنع أي تجمعات بتلك الأماكن أو أية أنشطة تتعلق بالجمعيات الأهلية، مع الاستمرار في غلق دور المناسبات وقاعات الأفراح ومنع إقامة الحفلات والفاعليات التي تحوي تجمعات للمواطنين حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.

 

 

 

 

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