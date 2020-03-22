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وصول وفد من منظمة الصحة العالمية إلى غزة بعد تسجيل أول إصابتين بكورونا

الأحد، 22 مارس 2020 11:02 ص
وصول وفد من منظمة الصحة العالمية إلى غزة بعد تسجيل أول إصابتين بكورونا كورونا
كتب سمير حسنى

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وصل وفد من منظمة الصحة العالمية إلى غزة بعد تسجيل أول إصابتين بكورونا، جاء ذلك بحسب شبكة سكاى نيوز الإخبارية اليوم الأحد.

فى غضون ذلك قال مسؤولو صحة فلسطينيون اليوم الأحد، إنه تأكدت أول حالتى إصابة بفيروس كورونا فى قطاع غزة المكتظ بالسكان، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن التحاليل الطبية أثبتت إصابة فلسطينيين اثنين كانا قد سافرا من باكستان ودخلا غزة عن طريق مصر بفيروس كورونا فى ساعة متأخرة من مساء السبت وتم وضعهما فى الحجر الصحى فى رفح القريبة من الحدود المصرية منذ وصولهما يوم الخميس.

وأغلقت المدارس والأسواق العامة وقاعات المناسبات فى غزة خلال الأسبوعين الأخيرين للحد من خطر انتشار كورونا.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين إلى 52 حالة، وقالت" كيلة" إنه جرى تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 52 وسط تعافي 17 منهم.


كورونا

فيروس كورونا

غزة

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