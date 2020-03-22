وصول طائرة شحن مصرية تحمل مليون قناع لمساعدة إيطاليا لمواجهة كورونا.. صور

كتبت رحاب نبيل

وصلت مطار مالبينسا بإيطاليا ، صباح اليوم الأحد ، طائرة شحن جوي تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران تحمل مستلزمات طبية وقائية.

وتحمل الشحنة نحو مليون قناع واقي من مصر للجانب الإيطالي للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا وسوف يتم إرسالهم إلى منطقة لومباردي الإيطالية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.