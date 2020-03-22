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وزير قطاع الأعمال العام: اتخذنا كافة الاحترازات ضد كورونا في الشركات

الأحد، 22 مارس 2020 10:16 م
وزير قطاع الأعمال العام: اتخذنا كافة الاحترازات ضد كورونا في الشركات هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام
كتب عبد الحليم سالم

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أكد هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام، أن الوضع مطمئن إلى حد كبير فيما يتعلق بالتعامل مع فيروس كورونا، لافتا أننا أخذنا كافة الاحتياطات من أسبوع ضد فيروس كورونا بتكليف من الحكومة،  ولا سيما ان لدينا  209 الاف عامل والأولية لصحة العاملين .

جاء ذلك  في حواره المسجل مع الإعلامى محمد الباز في برنامج 90 دقيقة على قناة المحور.

أضاف وزير قطاع الأعمال أن التعليمات للشركات أيضا، اقتضت منح الأمهات إجازة للحفاظ على صحتها مع تخفيف العمالة الإدارية قدر الإمكان في ال119 شركة، والأولوية للصحة أولا ثم الإنتاج ثانيا  .

وأشارأنه فيما يتعلق بتأثر الشركات بالفيروس فان الفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق الأكثر تأثرا من 40 إلى 50% انخفاضا عن مارس العام الماضى، لكن المصانع لديها مخزن من الإنتاج يمكن تسويقه في حين قد تتأثر الشركات التجارية.

وأوضح الوزير أن الهم الأكبر في مواجهة كورنا يتعلق بالحكومة ككل، وبالتالي هناك سناريوهات محتملة كثيرة للتعامل مع انتشار الفيروس الفترة المقبلة ، لافتا ان الأهم من الكورونا هو مجتمع ما بعد الكورنا واقتصاد ما بعد الكورونا لأنه يتعلق بالاقتصاد العالمى.

 

 

 


وزير قطاع الاعمال

هشام توفيق

فيروس كورونا

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